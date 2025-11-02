Jordi Évole se lanza a dejar este inquietante aviso sobre Carlos Mazón y ya es lo más difundido en las últimas horas

El pasado miércoles, 29 de octubre, se cumplió un año de la tragedia de la DANA, que asoló varios municipios valencianos. 365 días después, todavía se desconoce lo que hizo realmente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras su gente se ahogaba, lo que ha servido a Jordi Évole para cargar duramente contra él.

Este fin de semana, han salido a la luz nuevas informaciones que no dejan nada bien parado al político del PP, que cada día está más contra las cuerdas. Según el medio 'Levante-EMV', la periodista Maribel Vilaplana, con la que estuvo comiendo Mazón el día de la DANA, recibió un vídeo en el que se veían las calles de Utiel completamente inundadas, y se lo mostró al presidente.

No solo eso sino que, además, el citado medio asegura que eso tuvo lugar antes de las 18 horas de aquel fatídico 29 de octubre de 2024, por lo que el político era consciente de lo que estaba sucediendo. A eso se suma que el propio Mazón reconoció ante la jueza que acompañó a la periodista al parking sobre las 19 horas. Es decir, que todavía alargó más la comida, pese a que sabía lo que estaba ocurriendo en varios municipios valencianos.

Jordi Évole sentencia a Carlos Mazón con una contundente advertencia: "Cuando se sepa todo nadie va a entenderlo"

Tras salir a la luz estas nuevas informaciones, los usuarios de las redes sociales han vuelto a arremeter duramente contra el presidente de la Generalitat. Aunque, sin lugar a dudas, uno de los más contundentes ha sido Jordi Évole, al que le están lloviendo los 'likes' en X por su opinión sobre lo que se está conociendo un año después.

"Cuando se sepa todo, que se sabrá, nadie va a entender cómo Mazón ha sido capaz de seguir siendo President un año entero. Ni cómo Feijóo ni cómo Abascal fueron sus cómplices, manteniéndole en el cargo. Un año entero. Con 229 muertes. Es incomprensible", escribía Jordi Évole este sábado en su cuenta de X, en una publicación que alcanza casi los 17.000 'me gusta' y 5.000 'retuits' en la red social.

Cuándo se sepa todo, que se sabrá, nadie va a entender cómo Mazón ha sido capaz de seguir siendo President un año entero. Ni cómo Feijoo ni cómo Abascal fueron sus cómplices, manteniéndole en el cargo. Un año entero. Con 229 muertes. Es incomprensible. — Jordi Évole (@jordievole) November 1, 2025

Aunque el periodista no ha sido el único en reaccionar a estas últimas informaciones publicadas por 'Levante-EMV'. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, iba mucho más allá y solo necesitaba una palabra para sentenciar a Carlos Mazón. "Homicida", ha escrito el político catalán en sus redes sociales.

Mientras tanto, cada vez son más los rumores que apuntan a que el president de la Generalitat estaría barajando su dimisión y convocar elecciones anticipadas. O bien, investir a su mano derecha, Vicente Mompó. Y es que, el escarnio público que sufrió el pasado miércoles durante el homenaje a las víctimas de la DANA marcó un antes y un después en el futuro de Carlos Mazón.