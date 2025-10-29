Lo que se ha escuchado a Joaquín Prat cuando el plano enfoca a la cara de Carlos Mazón en Telecinco

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana y por ello y para cubrir el funeral de Estado presidido por los reyes y por Pedro Sánchez, Telecinco ha emitido un programa especial de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat que se ha alargado durante toda la tarde dejando sin emisión a 'El diario de Jorge'.

"Hoy es un día para recordar a las víctimas y estar cerca de sus familiares. Para preguntarnos si hemos aprendido algo de semejante tragedia y para exigir responsabilidades ante el grado mayúsculo de incompetencia que se desplegó ese día y en los días sucesivos", arrancaba Joaquín Prat al inicio del programa.

A lo largo de la tarde, Joaquín Prat no ha dudado en ir recordando como hace un año mientras los valencianos se enfrentaban a la peor DANA de la historia, su presidente estaba completamente desaparecido mientras estaba supuestamente en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

"A las dos de la tarde la televisión valenciana ya estaba advirtiendo del corte en carreteras, a las tres de la tarde el jefe de bomberos ya estaba pidiendo la intervención de la UME. Hace un año, hace once minutos que comenzó la reunión del tristemente célebre CECOPI y lo primero que se dice en esa reunión es que tienen que intervenir de manera urgente la UME, los bomberos y que se tiene que declarar la alerta. A esta hora hace un año, Carlos Mazón, que todavía hoy es presidente de la Generalitat Valenciana, seguía comiendo en el Ventorro. esto es lo que a muchas familias les ha llevado a no querer asistir hoy a ese funeral", recordaba Joaquín Prat de forma clara y rotunda.

Poco después, el presentador de 'El tiempo justo' seguía recordando cronológicamente como "a este hora hace un año el señor Mazón seguía en el Ventorro y se produce la primera llamada que tiene con la consellera Pradas, fue a las 17:37 horas. "En Chiva ya se estaban cayendo varias casas por la fuerza del agua, en Utiel llevaban horas sacando a gente por las ventanas y este señor hace justo ahora un año seguía disfrutando de esa comida y la reunión del Cecopi había empezado hace media hora", añadía el presentador.

Posteriormente, cuando 'El tiempo justo' emitía los abucheos y gritos de los familiares de las víctimas a Carlos Mazón en pleno funeral antes de que entraran los Reyes, llamándole "cabrón, puto cobarde eres, asesino", Joaquín Prat no podía reprimirse su sensación. "Ahí veíamos la cara, el último plano de Carlos Mazón aguantando el chaparrón, claro que si hubiese dimitido no lo tendría que haber aguantado", soltaba el presentador.

Después cuando sus tertulianos analizaban lo sucedido, el presentador de Telecinco iba más allá. "Mazón acudiendo a este acto sabía que iba a pasar esto", aseveraba Prat dejando claro que incluso lo que ha provocado el presidente de la Generalitat Valenciana es que se haya producido esto.