Telecinco cambia de planes y retira hoy 'El Diario de Jorge' de su programación por este motivo

Este miércoles Telecinco anunció a través de un comunicado su determinación de alargar la duración de 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat hasta las 19:00 horas provocando que 'El Diario de Jorge' retrasara su comienzo y recortando su duración con motivo del primer aniversario de la DANA y del funeral de Estado por las víctimas mortales.

Sin embargo, a última hora, Telecinco ha decidido cambiar su programación de tarde y alargar definitivamente 'El Tiempo Justo' durante toda la tarde eliminando así la totalidad de la emisión de 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez por un día.

De este modo, tal y como se puede ver en la guía de programación, 'El tiempo justo' con Joaquín Prat pasará a emitirse este miércoles de 15:45 a 20:00 horas dando el relevo a 'Agárrate al sillón' de Eugeni Alemany pasando a competir así frontalmente con 'Directo al grano' y el especial informativo de La 1 así como con 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'Más vale tarde' en La Sexta dejando a 'El diario de Jorge' fuera de la parrilla.

Telecinco doblará a Jorge Javier Vázquez en sus tardes con cambio de horario para 'El Diario'

Un movimiento que llega justo a la vez de la noticia de que Telecinco recortará el horario de 'El tiempo justo' con la llegada de 'GH 20' pues la cadena de Mediaset ha anunciado que emitirá un programa diario con Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves y con Nagore Robles los viernes a las 20:15 horas desencadenando que toda su parrilla de tarde se reorganice.

De esta forma, 'El tiempo justo' pasará a emitirse de 15:45 a 17:45 horas dando el relevo a 'El diario de Jorge', que volverá a cambiar de horario otra vez y ahora comenzará a las 17:45 horas, es decir 45 minutos antes que actualmente, y concluirá a las 19:15 horas para dar paso a 'Agárrate al sillón'.