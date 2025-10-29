Nacho Abad pone de vuelta y media a Mazón tras lo que le oye decir: "Mentiroso y canalla"

Este miércoles, 29 de octubre, se cumple un año de la tragedia de la DANA que asoló numerosos municipios de Valencia. En 'En boca de todos', el programa conducido por Nacho Abad en Cuatro se han analizado la declaración institucional del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Una comparecencia que ha indignado a quienes, 365 días después, le siguen exigiendo responsabilidades y que dimita.

Mazón ha reconocido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor". Sin embargo, insiste en justificar su gestión asegurando que "tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente". Además, ha anunciado la declaración del 29 de octubre como día de luto oficial en la Comunidad Valenciana en homenaje a las víctimas de la catástrofe.

Tras escuchar las declaraciones del líder del PP valenciano, Nacho Abad se ha mostrado muy duro con él. Y es que el presentador viajó durante los días posteriores a la DANA al epicentro de la tragedia, y pudo ver las terribles condiciones en las que vivían en los pueblos destrozados. "Dice que no es el día para la confrontación, pero yo creo que todos los días son para asumir responsabilidades que nadie ha asumido", empezó criticando el periodista.

Abad acusa a Mazón de "mentiroso" y "ocultar datos"

"Además, ha dicho que trataron de hacerlo lo mejor posible y a mí me resulta doloroso e incluso grotesco que este señor siga al frente de la Comunidad Valenciana solidarizándose con las víctimas cuando él estaba en el Ventorro", recordaba Nacho Abad, sobre la gestión de Mazón de la mayor catástrofe natural que ha habido en España.

Lejos de quedarse ahí, el presentador no se mordía la lengua y acusaba al valenciano de "mentiroso" y de "ocultar datos". "Ha mentido como un canalla y no ha dicho la verdad. Está ocultando datos. No entiendo que un mentiroso esté al frente de la Comunidad Valenciana y que no estuviese ese día en su sitio. También os digo que no sé si eso hubiese cambiado algo…".

"Claro que sí", se ha escuchado decir a Sonia Ferrer, una de las colaboradoras del programa. En su opinión, "esto no es solo el resultado de una riada, es el resultado de una mala gestión, de una mala gestión de una emergencia. Si a la gente se le hubiese avisado, la gente no habría estado en sus coches. Habríamos tenido mucha pérdida material, pero no pérdida de vidas humanas. Esto no es simplemente una tragedia que ha ocurrido y nadie podía hacer nada. Se había podido evitar gran parte de la tragedia".

Pero no solamente Carlos Mazón ha sido el blanco de las críticas de Nacho Abad, también lo ha sido la UME. Ya que, en opinión del presentador, tardó mucho en intervenir: "Que no se nos olvide… la unidad militar de emergencia tardó 4 días en ir. ¿Dónde carajo estaba la UME desde el primer minuto?". "Lo pedimos en este programa 500 veces", ha recordado el periodista.

Sin embargo, otro de los colaboradores del espacio, Carlos Segarra, negaba sus palabras. Según Segarra, "el mismo día por la tarde ya se había desplegado parte de la unidad", pero hubo "sitios" a los que no pudo llegar, ya que "eran inaccesibles". Pese a esto, Nacho Abad insistía: "Creo que encabezamos la petición de que fuese el ejército".