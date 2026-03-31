El actor Joaquín Kremel ve la cruzada del PP contra RTVE y deja un dardo sobre su audiencia que escuece

El Partido Popular continúa en pie de guerra contra "la televisión al servicio del poder". Esta semana ha anunciado que, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, iniciarán una comisión de investigación contra RTVE. Un nuevo ataque al ente público que ha levantado infinidad de críticas tanto en los programas de TVE como en las redes sociales.

Este lunes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado la decisión de su partido de poner en marcha una nueva comisión de investigación contra el Gobierno. En esta ocasión, por RTVE, que han tildado de "propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles". "Mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial", ha denunciado la senadora.

Además, ha señalado al administrador único de RTVE, José Pablo López, como "responsable de la ocultación de la información acerca de las muchas causas de corrupción" que apuntan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como cabía esperar, estas palabras de Alicia García han levantado una gran polvareda, y es que, tal y como han recordado muchos usuarios de X, el PP no puede hablar de objetividad, ya que Telemadrid, sin ir más lejos, está al servicio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Joaquín Kremel sale en defensa de RTVE

Entre los muchos comentarios que se han podido leer en redes sociales en defensa de la radiotelevisión pública española destaca el de Joaquín Kremel. El actor ha recordado el excelente momento que atraviesa RTVE, tanto en audiencias como en el ámbito económico, algo que hacía años que no se veía en el ente público.

"Cómo escuece la información decente y contrastada", ha empezado diciendo Joaquín Kremel en su cuenta de X, antes de añadir: "Y sobre todo el éxito, las fantásticas audiencias. Sin olvidar el superávit, 55 millones de euros en el ejercicio 2025". Un 'zasca' en toda regla al PP en su cruzada contra la corporación pública que preside José Pablo López.

Cómo escuece la información decente y contrastada.

Y sobre todo el éxito, las fantásticas audiencias.

Sin olvidar el superávit, 55 millones de euros en el ejercicio 2025. https://t.co/J0KrhlPRHM — joaquín Kremel (@joaquinkremel) March 30, 2026

También en los programas de TVE se han hecho eco del anuncio de la senadora del PP. Uno de los más duros contra el principal partido de la oposición ha sido Javier Ruiz quien, desde 'Mañaneros 360', no ha podido evitar pronunciarse. Y lo ha hecho lanzando un contundente mensaje sobre la independencia democrática del ente y su rigor.

Javier Ruiz pone en su sitio al PP y Vox tras su nuevo ataque a RTVE

"Aquí vamos con la pizarra. Si lo que preocupa es la gestión patrimonial de RTVE, acaba de presentar un superávit de 55 millones de euros. Y si lo que les preocupa es la audiencia, TVE está en máximos de audiencia en décadas, en franjas como esta", ha defendido el presentador. Acto seguido, ponía los puntos sobre las íes al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo: "Por cierto, ya que estamos para dar lecciones: Telemadrid tiene un 4,6% de cuota de pantalla, y bajando. Y TVG tiene un 7,4%, mínimo histórico. Y si vamos a dar lecciones de gestión, conviene saber gestionar antes de la lección".

"A lo mejor lo que preocupa es esto, que para que haya servicio público tiene que haber público, y ahora lo hay. Hay un número económico, hay una cifra de audiencia, y luego hay un número de pluralidades", ha proseguido Javier Ruiz, volviendo a sacar pecho por el excelente momento que atraviesa RTVE. "Lo que el PP y Vox están pidiendo no son lanzallamas, no es la motosierra ni la bomba nuclear. Nos están pidiendo que leamos lo que ellos sí escriben, y aquí ni de un lado ni del otro", ha añadido.

"Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el Cara al Sol. No hemos firmado para esto, no hemos trabajado para esto. Estas mesas no son monólogos a cuatro voces. Las posiciones de los tertulianos no pueden estar más lejos. A ustedes les dan dos puntos de vista, de un lado y de otro en lo ideológico. Ese es el objetivo de esta cadena, de este programa y de esta Corporación", ha sentenciado el presentador de 'Mañaneros 360'.