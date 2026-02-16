Joaquín Kremel solo necesita tres palabras para responder a Ramón García tras su polémico alegato de los toros

Ramón García está en boca de todos este lunes después de unas declaraciones que han levantado mucha polémica. Y es que el presentador de 'El Grand Prix' ha animado a la gente a que lleve a sus hijos a los toros porque piensa que eso les hará mejores personas. Unas palabras a las que no ha dudado en replicar el actor Joaquín Kremel.

Todo se produjo hace unos días cuando Ramón García condujo la gala de San Isidro 2026 en Las Ventas. "Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros. Que lleven a sus sobrinos y a sus sobrinas a los toros. Que lleven a sus hermanos. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida", defendió el presentador.

"Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas", añadía Ramón García en su alegato que tantas críticas ha levantado y que ha llevado a que incluso el PACMA le haya respondido alto y claro.

Otro que tampoco se ha podido quedar callado es el actor Joaquín Kremel. El intérprete que ha demostrado en numerosas ocasiones no tener pelos en la lengua para hablar de todo y de todos. En esta ocasión solo ha necesitado tres palabras para sentenciar al presentador vasco. "Poco nos pasa", reaccionaba en su cuenta de "X" junto al emoticono de la sorpresa.

Poco nos pasa 😱 pic.twitter.com/H4J63vL0aG — joaquín Kremel (@joaquinkremel) February 16, 2026

Un tuit, el de Joaquín Kremel que ha compartido también el escritor y profesor de filosofía Rafael Narbona asegurando que "solo le ha faltado decir que les enseñen a fumar puros, beber coñac, cazar venados y ligar al estilo de Alfonso Serrano".