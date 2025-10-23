Incredulidad mayúscula del público de 'La Revuelta' con su invitado internacional de este jueves: "Muy heavy"

Si bien David Broncano adelantó el pasado lunes que "una estrella internacional" visitaría 'La Revuelta' para cerrar la semana, pocos de sus seguidores podían imaginar que Can Yaman se presentaría en el espacio de TVE este jueves. La visita del actor turco causó todo un revuelo en redes, más aún cuando demostró su elevado nivel de español, el cual dejó boquiabierto al presentador.
Nada más recibir al actor en el escenario, el presentador comenzaba alertando a sus espectadores de que les esperaba otra entrevista en inglés debido a que se trata de un invitado internacional. Pero el protagonista de 'Sandokán' no ha tardado en asumir el reto pidiéndole a Broncano hablar toda la noche en español, sin saber que dejaría tanto al público como al humorista sin palabras por su soltura con el idioma.
Las redes enloquecen con la visita de Can Yaman a 'La Revuelta' y su confesión sobre Broncano
"Y tan solo llevas un año estudiando...", señalaba incrédulo el conductor de 'La Revuelta' mientras Can Yaman reflexionaba sobre sus métodos para hacerse con el idioma: series como 'La que se avecina', 'Machos Alfa' o 'Entrevías', además del espacio de entrevistas de TVE, del que se ha confesado fan. "Yo te seguía a ti en Instagram para practicar el idioma, pero muchas veces no me enteraba", ha confesado entre risas el actor.
Y la inesperada visita del actor turco ha levantado toda una oleada de reacciones en redes. Tanto por su manejo del idioma como por el libro de "palabras prohibidas" en español que le ha enseñado a Broncano repasando algunas de las palabrotas de nuestro idioma. Y a su vez, por citar como inspiración para el idioma a algunos de los actores más conocidos de nuestro país.
"¿Cómo que Can Yaman esta en la revuelta hablando de José Coronado y Luis Zahera? ¿Esta fantasía? mi abuela estará dando volteretas", ha publicado una espectadora en X. "Que tenía a Broncano de referencia para aprender español eres un bestia Can", ha señalado otro usuario de la plataforma.
