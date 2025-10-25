Arturo Pérez-Reverte dice lo que muchos sospechan tras ganar Juan del Val el Premio Planeta y es cristalino

Faltaba el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte para hablar públicamente de la concesión del Premio Planeta 2025 a Juan del Val después de hacerlo rostros relevantes como Jordi Évole, el crítico literario Rafael Narbona, Rosa Villacastín, Pedro Ruiz o Joaquín Kremel, entre otros.

Esta edición, sin duda, ha levantado una inmensa polvareda por la elección del colaborador televisivo, sobre el que se cuestionan sus capacidades literarias con una obra, 'Vera. Una historia de amor', que no resulta, a priori, nada especial y/o original como para recibir el premio literario más lucrativo del mundo; a razón de un millón de euros.

En paralelo, son innumerables las voces que hablan de nepotismo al recaer el reconocimiento en un rostro veterano de Atresmedia, empresa audiovisual propietaria de Antena 3 y La Sexta que tiene como principal accionista al Grupo Planeta. Es por ello que muchos coinciden en afirmar que "todo queda en casa", como así expuso la periodista Luz Sánchez-Mellado tras conocerse la noticia.

Sin embargo, llamaba poderosamente la atención la ausencia de cualquier tipo de pronunciamiento de Arturo Pérez-Reverte. El escritor de Capitán Alatriste es muy dado a opinar de estos asuntos pero, curiosamente, en esta ocasión no lo había hecho. Por lo que sea.

Pues bien, un usuario seguidor en la red social 'X' le ha preguntado por su opinión y, sobre todo, por si le parece realmente justo que Juan del Val haya sido el ganador del Premio Planeta 2025. Y la respuesta del exreportero de guerra ha sido tajante.

"El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho", ha señalado Arturo Pérez-Reverte sobre la idiosincrasia del citado galardón. "Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar", añade.

De este modo, el periodista no ve el Premio Planeta como otra cosa que no sea un negocio para convertir un libro determinado en un superventas con independencia de su calidad. Algo que muchos sospechan. De ahí que Reverte no sea crítico con él. "Cada editor hace las promociones como le parece adecuado", remata en su post.