Nunca había sido tan clara Nuria Roca al sentenciar lo que piensa de Ayuso y no deja indiferente en 'La Roca'

Este domingo, Nuria Roca ha querido analizar con los colaboradores de 'La Roca' las últimas polémicas de Isabel Díaz Ayuso y todo lo que dijo sobre Palestina en la Asamblea de Madrid. Y la presentadora ha sido clara con lo que llegaba a soltar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a hablar ahora de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que para muchos ejerce como líder de la oposición marcándole el paso a Feijóo y buscando la confrontación constante con Sánchez. ¿Estrategia o provocación?", se preguntaba la presentadora antes de dar paso a un vídeo.

Tras hacer un repaso por la Ayusadas, Nuria Roca dejaba claro que "Díaz Ayuso no deja indiferente a nadie". "No sé cuál creéis que es la estrategia de Ayuso y si realmente le está marcando el paso a Feijóo", les cuestionaba a sus tertulianos. Y Fernando Garea no se lo pensaba dos veces. "Evidentemente es una estrategia premeditada, puede que le resulte eficaz entre sus votantes pero es una manera de hacer política muy tóxica pasando algunas rayas como lo que dijo del lehendakari que es inadmisible", sostenía el director adjunto de El Español.

"Igual que lo de seguir manteniendo lo de la fruta, que no deja ser un insulto muy importante contra una persona como el Presidente del Gobierno, es una manera de hacer política tóxica que como mínimo le cambia la agenda al líder del partido, el PP de Madrid, metiendo temas de debate como Almeida con el aborto", insistía el periodista.

"Esta forma de hacer política tan, a lo mejor, agresiva a Ayuso le está funcionando, ¿o no?", repreguntaba Nuria Roca. "Le funciona porque Madrid es un ecosistema diferente al resto de España y se centrifuga más la crispación que hay en las calles. Ella necesita tensión y el choque constante con Sánchez que lo tiene y va en las dos direcciones pero ha perdido una baza fundamental que ella tenía que era la de ser la resistencia frente a su propio partido, que era lo que tenía en la época de Pablo Casado. Y Rajoy hizo una cosa bien que es matar la disidencia interna del PP de Madrid a besos", apostillaba Juanma Lamet.

Tras escucharle, Nuria Roca le preguntaba a su compañero hasta qué punto creía que Ayuso es incómoda para Feijóo. "Hoy por hoy es bastante incómoda y actúa como un satélite con vida propia", le contestaba Lamet. "Madrid siempre sido un quebradero de cabeza para la dirección nacional del partido lo fue para Mariano Rajoy con Esperanza Aguirre como lo es para Feijóo, Ayuso", agregaba Ana Isabel Martín.

"Que Las Ayusadas como dicen en el vídeo se entiendan más allá de las fronteras de la Comunidad de Madrid pues probablemente no porque el electorado en Asturias no es lo mismo que en el País Vasco ni en Baleares ni en la Comunidad Valenciana", añadía la periodista.

Y finalmente, Nuria Roca dejaba una clara reflexión sobre lo que para ella supone la figura de Díaz Ayuso en el PP. "Lo que pasa es que si Feijóo quiere alejarse del discurso de VOX, desde luego Ayuso no le ayuda", sentenciaba la presentadora. "No le ayuda, pero es cuestionable que Feijóo quiere alejarse del discurso de Vox porque muchas decisiones que ha tomado tiene que ver con ocupar parte del espacio de los temas que marca Vox", le replicaba Tania Sánchez.