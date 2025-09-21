Nuria Roca planta cara a Esperanza Aguirre tras lo que ha mencionado sobre Israel y Gaza en 'La Roca'

Hace siete días que se produjo el boicot al final de La Vuelta con las protestas propalestinas. Sobre ello y sobre el posicionamiento del PP en contra de denunciar el genocidio en Gaza ha hablado Nuria Roca este domingo con Esperanza Aguirre en 'La Roca'.

Tras contar la última hora sobre el genocidio en Gaza y recalcar todas las cifras de víctimas civiles, Nuria Roca no dudaba en preguntarle a su invitada por este asunto. "¿Por qué lo que estamos viendo en Gaza no es un genocidio, por qué esta guerra dialéctica?", le cuestionaba la presentadora. "A ver un genocidio es la eliminación de un grupo de personas por razón de raza, religión o etnia y eso no es así, hay muchos palestinos dentro de Israel", empezaba respondiéndole Aguirre.

"Yo lo que opino de esta guerra es que si de verdad quieren que acabe es muy fácil con entregar los rehenes, esos que hoy han exhibido como que los van a matar todos, y dejar las armas ya basta. La gente habla del gobierno de Palestina, desde 2006 solo manda en Palestina Hamás", insistía Esperanza Aguirre. "Pero Esperanza cuando vemos una guerra hay un campo de batalla y unos se enfrentan contra otros pero aquí no...", trataba de desmontarle Nuria Roca. "Y hay terroríficas masacres y aquí claro que hay un enfrentamiento. Hamás no es un ejército regular pero es un ejército y las fronteras están cerradas porque no quieren a Hamás", le contestaba Esperanza Aguirre.

"Pero lo que estamos viendo es gente que no tiene absolutamente nada a la cual se está masacrando sin poder defenderse", replicaba Nuria Roca. "Claro que hay una masacre pero como en todas las guerras y la realidad es que todo el dinero que le han dado a manos llenas la UE lo ha usado Hamás para hacer túneles a los que no permite estar los civiles palestinos", le contestaba la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Se llame o no se llame genocidio, que para mí si lo es porque se está exterminando a la gente. ¿Por qué existe ese empecinamiento en no llamarle genocidio?", le repreguntaba Nuria Roca. "Porque el lenguaje es algo muy importante", le contestaba ella. "Pero es que el lenguaje no va a parar la guerra", le corregía Nuria. "Cuando oímos la palabra genocidio pensamos en el Holocausto que hicieron los nazis con miles de judíos que les quemaban con el gas. Eso es un genocidio como ha sido lo de Armenia", insistía Esperanza Aguirre sin bajarse del burro.

Nuria Roca desmonta punto por punto los argumentos de Esperanza Aguirre

Nuria Roca y Esperanza Aguirre en 'La Roca'

Durante la entrevista, Nuria Roca no dudaba en dejar retratada a Esperanza Aguirre. "Yo solamente viendo las imágenes que nos llegan de la franja", trataba de decirle la presentadora. "Pero es que esas imágenes son las que emite Hamás, el palestino que grabe una imagen tiene pena de muerte", le trataba de corregir Esperanza. "Pero las imágenes vengan de donde vengan me da igual, lo que yo veo es lo que está sucediendo y lo que vemos es a unos niños absolutamente masacrados", sentenciaba la presentadora.

"No nos vamos a poner de acuerdo pero si me hubiera gustado entender por qué hay tanta reticencia a nombrar el término", le decía Nuria Roca. "Porque nos da la idea del holocausto", se justificaba Esperanza sin convencer a la presentadora que se mostraba incómoda con sus respuestas. "Hemos visto imágenes que nos recuerdan a eso o cosas incluso peores", sentenciaba la presentadora.

Después, Nuria Roca le preguntaba por lo que pasó con La Vuelta y no dudaba en defender que lo que hizo el Gobierno fue alentar a que la gente se manifestara en contra del genocidio. "Una manifestación siempre es incómoda y para tenga efecto tiene que tener eco", aseveraba la presentadora. "A mí me dan mucha pena los ciclistas que han estado años entrenando y se han puesto en peligro sus vidas", defendía Aguirre. "Pero es que hablando de Gaza decir que me dan pena los ciclistas, a mí lo que me da pena es el sufrimiento que están pasando allí", le espetaba Nuria. "Pero es que Hamás lo tiene en su mano que entregue los rehenes y las armas", le volvía a soltar Esperanza dejando claro que Israel tenía derecho a defenderse.

También Nuria Roca le preguntaba a Esperanza Aguirre por qué con Rusia no hubo duda en expulsarla de todas las competiciones como si lo hay con Israel. "Porque no había duda de que lo que pasó es que un país invadió otro y sigue masacrando a población civil con unos terroristas que entran en un país", le respondía Aguirre. "Es que lo que no se puede es poner en contra de los judíos, eso es antisemitismo", repetía una y otra vez la política.

Y con respecto a la decisión de RTVE, Esperanza Aguirre se atrevía a cuestionar y a señalar a la televisión pública de estar al servicio de Pedro Sánchez. "La televisión pública ya hemos visto lo que se está haciendo con ella desde el primer día cuando la DANA y se votó para nombrar al presidente y el Consejo de RTVE. Van a hacer lo que les mande Sánchez, para eso están. Debería ser la televisión de todos los españoles, pero es la de Sánchez", soltaba. "Pero cuando existe un gobierno es el que controla RTVE, eso ha pasado con el PP y con el PSOE", le desmontaba Nuria Roca.