Manuela Carmena se planta ante Nuria Roca por su entrevista en 'La Roca': "Estoy absolutamente harta"

Este domingo, 14 de septiembre, Manuela Carmena ha estrenado la nueva sección de 'La Roca', que lleva por título 'Vis a vis'. Un espacio cuyo objetivo era que personajes relevantes de la política, la cultura o la vida social expresasen su opinión sobre diversos temas de actualidad. "Que nos muestren sus inquietudes, sus preocupaciones o sus soluciones", explicó Nuria Roca.

La primera invitada de esta nueva sección ha sido la exalcaldesa de Madrid. Sin embargo, la presentadora ha confesado que esta no estaba de acuerdo con el enfoque que se le estaba dando. "Nosotros habíamos preparado una entrevista con Manuela Carmena para hablar de lo que está sucediendo… He ido a saludarla mientras se estaba maquillando y me ha hablado del periodismo de solución, algo que me ha gustado mucho", ha empezado diciendo la conductora de 'La Roca'.

En ese momento, la jueza tomaba la palabra y, sin pelos en la lengua, ponía contra las cuerdas al programa de La Sexta: "Te confieso que no sé si voy a venir otras veces. Hoy vengo a probar, pero no vengo para hablar de lo de siempre. Estoy absolutamente harta de que los medios de comunicación preguntéis siempre lo mismo". Tras lo cual ha reconocido que si ha decidido acudir a esta nueva sección es para "ayudar a solucionar".

Manuela Carmena se revuelve ante la dirección de 'La Roca'

"Creo que estamos en un momento tan difícil para nuestra sociedad y para la democracia, que tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a buscar soluciones", aseguraba Manuela Carmena. Algo con lo que Nuria Roca estaba de acuerdo: "Me gusta mucho esa visión porque creo que una de las labores de los medios de comunicación es encontrar soluciones para mejorar. Si a través de la experiencia podemos mejorar algo, en esto saldremos ganando todos".

Acto seguido, ha dado comienzo la entrevista. Para empezar, la invitada ha dado su opinión sobre el genocidio israelí en Gaza. "El genocidio es horroroso. Lo que me tiene preocupada, como a tantos españoles, es que no seamos capaces de reaccionar, de que no seamos capaces de parar ese genocidio", ha lamentado. Además, cree que "estamos entrando en una época donde predomina el malismo. La sociedad esta en peligro".

Manuela Carmena ha hecho una sorprendente comparación de lo que está ocurriendo en Gaza con los incendios que en agosto asolaron numerosas regiones españolas. Un tema que, según ha reconocido Nuria Roca, el equipo del programa no habían preparado, pero le agradecía que lo hubiese sacado a colación.

"Llevas razón, hemos dejado de hablar de los incendios. Y no solamente tenemos que hablar de ellos cuando está caliente, sino que debemos de ver que se está haciendo ahora para no llegar tarde", ha confesado la presentadora. A lo largo de la entrevista, Manuela Carmena ha aportado soluciones a varios problemas que afectan a nuestra sociedad.