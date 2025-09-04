Nuevo horario de 'La Roca' en su regreso a La Sexta con diez fichajes, sin Gonzalo Miró y nuevas secciones

Tras su parón veraniego, 'La Roca' regresa este fin de semana a La Sexta. Lo hace además por partida doble pues como ya publicamos, la cadena de Atresmedia ha decidido ampliar esta temporada su apuesta por el programa de Nuria Roca y emitirlo tanto los sábados como los domingos de 15:30 a 20:00 horas.

Así, La Sexta vuelve a intentarlo con un magacín en las tardes de los sábados tras las fallidas apuestas de 'Aruser@s Weekend' con Alfonso Arús y todo su equipo y 'Más vale sábado' con Adela González y Boris Izaguirre. Ahora serán Nuria Roca y todo su equipo habitual el que ocuparán las tardes de los sábados y los domingos para hacer frente a 'Fiesta' con la vuelta de Emma García a Telecinco y el cine de La 1, Antena 3 y Cuatro.

Cabe decir que 'La Roca' mantendrá su sello de actualidad y sumando nuevas secciones y colaboradores aunque contará con una baja muy importante: la de Gonzalo Miró tras su fichaje por TVE como copresentador de 'Directo al grano' junto a Marta Flich.

De este modo, el formato de Nuria Roca refuerza su apuesta informativa y de entretenimiento para acompañar a la audiencia durante todo el fin de semana con debates, reportajes, entrevistas y conexiones en directo. Los sábados y domingos, de 15:30 a 17:00 horas, 'La Roca' arrancará con la sobremesa, una mesa de redacción en la que se abordarán aquellas noticias que no generan grandes debates, pero sí merecen ser contadas. Directos, conexiones con expertos, pantallas explicativas y enlaces con la redacción servirán para repasar la actualidad más diversa: política, internacional, sociedad, ciencia, deporte o curiosidades.

10 nuevos fichajes de 'La Roca' y una sección de entrevistas diferente

La familia de 'La Roca' seguirá formada por rostros como Tania Sánchez, Ana Martín, Manu Mostaza, Juan del Val, Ángel Antonio Herrera, Carmen Ro, Ramón Espinar, Fernando Garea y Nativel Preciado en la mesa política. Pero a ellos se sumarán esta temporada el escritor Edu Galán, el periodista y youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), el escritor Juan SotoIvars, la politóloga Carolina Bescansa, la periodista María Claver y el periodista Jesús Espinosa (Newtral), que desmentirá los bulos más virales de la semana.

Además, el programa de Nuria Roca reforzará esta temporada su carácter periodístico con un bloque dedicado a la investigación y la memoria de sucesos. Los sábados alternarán reportajes en profundidad de Pablo Gilarranz —como su acceso al mercado negro de armas en la frontera con Portugal— con la participación de la periodista Cruz Morcillo, que recuperará efemérides de casos que conmocionaron a la sociedad española.

Otro de los sellos más reconocibles de 'La Roca' es el repaso a la actualidad de la mano de un personaje destacado de la vida pública. Por esta nueva sección pasarán Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, Sor Lucía Caram, monja dominica y activista social, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, y Abel Caballero, alcalde de Vigo, Joan Baldoví, portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas y la eurodiputada socialista Leire Pajín, que compartirán su visión sobre la actualidad social y política.

El bloque de crónica social contará con la incorporación de Silvia Taulés y Valeria Vegas que se unirán a Pilar Vidal. La sección de nostalgia recuperará momentos históricos del archivo de Antena 3 y laSexta, como el funeral de la Princesa Diana de Gales y la de gastrotendencias acercará cada semana lo más viral en redes sociales, que pondrá a prueba el aprendiz Juan del Val en directo. Además, la información meteorológica seguirá ocupando su hueco habitual de la mano de Francisco Cacho, para mantener a la audiencia al día del tiempo.

Por su parte, Juan del Val, Sara Ramos, Bernat Barrachina, Nacho García y Marta Critikian seguirán brindando grandes momentos en la mesa de entretenimiento; Ricardo Moure, se mantiene al frente de su sección de Ciencia, Cristina Plaza de la de gastrotendencias y Manuel Hernández seguirá abordando las cuestiones legales en el programa.