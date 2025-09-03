La sorprendente reacción de Nuria Roca a la inesperada traición de Gonzalo Miró a 'La Roca' por TVE

Nuria Roca ha irrumpido este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar el regreso de 'La Roca' a La Sexta. Además este año el programa vuelve con una gran novedad y es que además de los domingos también se emitirá los sábados a partir de las 15:30 horas.

"Menos mal que te has pegado este verano porque a Nuria Roca se le acabó el chollo. Ahora doblete de 'La Roca'", le comentaba Sonsoles Ónega tras ver un repaso a las vacaciones que se ha pegado la valenciana junto a su marido Juan del Val y sus hijos por diferentes zonas de España y de fuera.

"Se me ha acabado sí. Ahora cuatro horas y media de directo los sábados y cuatro horas y media los domingos", respondía Nuria Roca dejando claro que aunque había descansado mucho en las vacaciones ya se le ha olvidado todo al volver a Madrid.

No obstante, pese a que esta temporada tendrá más trabajo pues también sigue en 'El Hormiguero' como colaboradora en la tertulia de los jueves, Nuria Roca confiesa que se quedaba con ganas de más. "Yo acababa el domingo con ganas de más y nada estamos muy contentos arrancamos ya este sábado a las 15:30 horas", aseveraba.

Nuria Roca avanza fichajes de 'La Roca' y se olvida de Gonzalo Miró: "En política siguen todos los colaboradores que han estado en las 4 temporadas"

Tras ello, Nuria Roca ha dejado claro que continuará todo el equipo de 'La Roca' aunque ha guardado silencio sobre la marcha de Gonzalo Miró tras su fichaje por TVE como copresentador de 'Directo al grano'. "Sigue todo el equipo de colaboradores de nuestro programa. En corazón está Pilar y vendrán Silvia Taulés y Valeria Vegas", empezaba diciendo.

"Y en política siguen todos los colaboradores que han estado en las cuatro temporadas desde Tania Sánchez a Nativel Preciado, en fin todos absolutamente y luego tenemos nuevas incorporaciones", añadía volviendo a olvidarse de que contará con la ausencia de Miró.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega trataba de sonsacarle a su compañera alguno de los fichajes de 'La Roca'. "Tenemos a Edu Galán y a Soto Ivars. Y luego vamos a hacer una sección que va a ser una especie de vis a vis para que personajes relevantes nos cuenten su visión de la actualidad y por ejemplo vamos a tener a Esperanza Aguirre, a Sor Lucía Caram, al alcalde Vigo, Abel Caballero y a un montón de gente", concluía la presentadora.