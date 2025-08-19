La Sexta confirma la gran novedad con 'La Roca' tras un sustancial cambio de parrilla para septiembre

Como cada verano, Nuria Roca se despidió el 6 de julio de los espectadores de 'La Roca' pues el espacio descansa los meses estivales. No obstante, la presentadora ya dejó claro que el programa regresaría en septiembre con una nueva temporada.

Lo que nadie esperaba es que el regreso de 'La Roca' a La Sexta contaría con una gran e histórica novedad. Y es que tal y como ya publicamos, la cadena de Atresmedia ha decidido confiar en Nuria Roca y en su equipo y redoblar su emisión a la tarde de los sábados.

De esta manera, tras cuatro temporadas ocupando la tarde de los domingos, a partir de septiembre, 'La Roca' se emitirá también los sábados en lo que supondrá una nueva apuesta por un programa en directo en dicha franja tras los fiascos de 'Aruser@s Weekend' y 'Más vale sábado'.

Una apuesta que hasta ahora La Sexta no había confirmado. Sin embargo, la cadena de Atresmedia ha empezado a anunciar el regreso del programa de Nuria Roca avanzando este doblete de 'La Roca' en la tarde de los sábados y domingos de 15:30 a 20:00 horas.

"Muy pronto descubrirás por qué el espectador de La Sexta es el único individuo que se divierte dos veces con la misma Roca", asegura la voz en off de la cadena en esta promo.