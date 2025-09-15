El Gran Wyoming no necesita ni nombrar a Perico Delgado para dejarle este contundente palo tras La Vuelta

Nada más condenar el genocidio en Gaza, como hace cada día antes de arrancar 'El Intermedio', El Gran Wyoming ha aprovechado para hacerse eco este lunes de la masiva manifestación que frustró la etapa final de La Vuelta Ciclista en Madrid. Así, el presentador ha querido aplaudir la movilización de la ciudadanía, cargando contra quiénes han intentado ensuciar la lucha, mostrándose más que crítico con discursos como el de Perico Delgado.

"Ayer se acordaron de Gaza en las calles de Madrid durante la etapa final de La Vuelta a España. Bueno, se acordaron de Gaza y ya de paso de toda la familia de Netanyahu", ha comenzado ironizando el rostro de La Sexta sobre la manifestación que congregó a más de 100.000 personas en distintos puntos de Madrid para condenar la participación de Israel en el evento deportivo.

"Como ya sabéis, la última etapa de la vuelta se quedó en paseito, para gran consternación de los fans del ciclismo, que se despertaron de la siesta diciendo 'cómo... ¿y esos de azul que pegan hostias de qué equipo son?'", ha continuado bromeando el Gran Wyoming, que recuperaría su tono crítico en seguida para aplaudir el golpe sobre la mesa de la ciudadanía para condenar la matanza diaria que viven en Gaza.

"Las movilizaciones contra la participación de Israel en la vuelta cumplieron su objetivo, hacer saber al mundo entero que la propaganda de un gobierno genocida no es bienvenida en nuestro país, ni debería serlo en ningún otro lugar que respete los derechos y la dignidad humana", ha sentenciado el conductor de 'El Intermedio', orgulloso de la movilización de este domingo.

"Y los españoles deberíamos felicitarnos por ello, porque, por ejemplo, en el tour de Francia este equipo se paseó por todo el país vecino sin protestas ni movilizaciones, sin que nadie les mirase mal...", ha continuado explicando el presentador, que ha cargado de lleno contra quienes han tratado de desprestigiar los gestos de apoyo a Palestina durante los últimos días por interferir con el evento deportivo.

Wyoming, sobre Perico Delgado: "En las últimas horas hemos escuchado a algún cuñado diciendo que 'hay que separar la política del deporte'"

"En las últimas horas hemos oído a muchos políticos, analistas y hasta algún que otro cuñado diciendo que 'hay que separar la política del deporte' y que se puede protestar sin molestar. Yo me temo que no, un genocidio no se para sin hacer ruido, igual que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos", ha señalado el Gran Wyoming, haciendo referencia a las palabras de Perico Delgado durante una de las retransmisiones de La Vuelta.

Cabe recordar que el comentarista de TVE afeó las protestas propalestinas durante la retransmisión, asegurando que "un problema político" no debería interferir en una competición deportiva ni boicotear su celebración. Así, el comunicador insistió ante los micrófonos de la cadena pública en la necesidad de "separar política y deporte".

"Los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra. Al final, han provocado violencia contra violencia", sentenció Delado este domingo, echando por tierra la movilización ciudadana contra los crímenes del ejército israelí, que continúa cobrándose víctimas en el territorio Palestino cada día.

"Los españoles hemos cumplido con nuestro deber, y ahora solo queda esperar a que este ejemplo prenda en otros países. Que mientras Gaza siga sufriendo un genocidio se excluya a Israel de los grandes eventos deportivos y culturales. Y que lo que vimos ayer en Madrid no sea el final de nada sino el primer paso de algo mucho más grande", ha señalado El Gran Wyoming.

"Probablemente alguno pensará que soy un iluso, un soñador, o directamente un flipado. Pero hay que recordar que hace apenas 16 días, solo 5 personas se atrevieron a alzar la voz contra Israel en la etapa de Figueres, luego se han unido decenas, cientos, miles y no hay que parar hasta que seamos millones los que digamos 'no a la masacre en Gaza'", terminaba sentenciando el rostro de La Sexta entre aplausos.