La reacción de Nuria Roca ante la alusión que recibió al hacerse Juan del Val con el Premio Planeta 2025

Este miércoles, 15 de octubre, se ha celebrado en Barcelona la entrega anual del Premio Planeta, que, este 2025 ha recaído en el polémico Juan del Val. El marido de Nuria Roca se alzaba con este prestigioso galardón y se convertía en blanco de las críticas en redes sociales. Y es que, tras el triunfo de Sonsoles Ónega hace dos años, ahora el premio ha recaído en otro rostro de Atresmedia.

En su discurso, el escritor y colaborador de 'El Hormiguero' que se alzó con el triunfo por su novela 'Vera, una historia de amor', dedicó unas significativas palabras hacia su mujer, Nuria Roca, así como a sus tres hijos. "A Juan, Pau y Olivia porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana", dijo sobre ellos, antes de dedicarle el premio a la presentadora: "Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto no sería posible, sin ti nada tiene sentido. Eres mi vida. Te quiero".

Una alusión directa ante la que ya ha reaccionado la conductora de 'La Roca'. A través de su perfil de Instagram, la presentadora ha compartido unas imágenes de Juan del Val trabajando en su portátil, escribiendo la novela con la que ha ganado el Premio Planeta 2025. Junto a las instantáneas ha escrito lo siguiente: "La vida, nunca se sabe… tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera".

Las primeras palabras de Nuria Roca tras el triunfo de Juan del Val

"Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado… cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Cera ya no tenia miedo a equivocarse", prosiguía escribiendo Nuria Roca, sobre los personajes de la novela.

"Como el amor trascurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único… tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan… GRACIAS! ENHORABUENA!", concluye la presentadora, muy emocionada por el triunfo de su marido en el Premio Planeta 2025.