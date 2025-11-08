Lydia Lozano explota en 'De Viernes' ante lo que Kiko Rivera verbalizó de Irene Rosales en su entrevista

Tras más de tres años desaparecido de la pequeña pantalla, Kiko Rivera ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a '¡De Viernes!'. Lo ha hecho meses después de anunciarse su separación de Irene Rosales, de la que ha hablado largo y tendido, algo que a Lydia Lozano no le ha sentado nada bien, como así ha puesto de manifiesto.

El hijo de Isabel Pantoja ha recibido a Santi Acosta en su nueva casa, donde está viviendo tras su ruptura con la madre de sus hijas. El Dj desvela que, tras ver como su matrimonio estaba desgastado, decidió dar el paso de hablar con Irene: "No pude más, tuve la iniciativa y es mutuo porque estaba de acuerdo. El primer paso lo di yo y ella dio 15 más. No solo era yo el que pensaba que ya se acababa".

De hecho, lanza un dardo a su ya exmujer: "En pocos meses ya está con otra persona contenta y feliz. Esto al final te dice que viene de antes, hay un contacto". En un momento dado de la entrevista, Kiko Rivera reconoce haber sido infiel a su mujer en varias ocasiones. Aunque ha sido una frase en concreto lo que ha hecho estallar a Lydia Lozano: "Irene perdonó y eso también desgastó".

El enfado de Lydia Lozano con Kiko Ribvera: "Es alucinante"

Y es que, en opinión de Kiko Rivera, ella no le tendría que haber perdonado: "Se me ha perdonado, decisión por parte de Irene. Podía decidir romper en ese momento y hubiera sido lo correcto". "Piensa que si se va apagando el matrimonio y no das el paso suceden cosas que no deben de suceder. Haces daño a la otra persona y jamás me lo perdonaré", confiesa.

"Pedí mis disculpas reiteradas veces porque no pasó solo una vez. Irene perdonó y eso también ha desgastado el matrimonio. Si eso le sumas que es más madre o compañera que esposa no salen las cosas", añade, lanzando un nuevo dardo a su exmujer.

Al escuchar estas palabras de Kiko Rivera, Lydia Lozano ha pedido la palabra para dar su opinión al respecto. Muy enfadada, la periodista no daba crédito a lo que acababa de escuchar: "No, o sea, dios mío de mi vida. ¿Cuántos años hemos entrevistado a las novias de Kiko? Novias, porque ha tenido relaciones estrechas, y ahora viene a decir que si le perdonó Irene. Iba a decir una frase, pero muy fea… 'encima de puta, apaleada'. Es alucinante".

Terelu Campos, también muy crítica con Kiko

"Dice que el desgaste… y además se ve a Irene que ha sido una señora durante todos estos años diciendo 'él era cariñoso conmigo'. Pero si ha dicho antes que era irascible, que estaba cabreado con todo el mundo", ha añadido Lydia Lozano. Ante este enfado de su compañera, Terelu Campos ha matizado: "Creo que se refiere a esta última etapa".

Sin embargo, Lydia no estaba de acuerdo con Terelu: "Esta última etapa ha sido muy larga y creo que se confunden las fechas". No obstante, la hermana de Carmen Borrego también ha criticado estas palabras de Kiko Rivera: "Hasta le ha molestado que le perdonara. Como si quisiera decir 'no tendría que haberlo hecho porque así no hubiese tenido que seguir con ella'".

Durante la entrevista con Santi Acosta, el hermano de Isa Pi reconoce que "no he sido el marido perfecto, pero he visto como se iba apagando y parecíamos más compañeros de piso. Al final se convierte en una costumbre, piensas en las pequeñas y no te atreves a tomar una decisión". Fue durante su último verano en Menorca cuando se dio cuenta de que su matrimonio estaba roto: "Me doy cuenta de que no siento nada como mujer, que siento afecto, que es buena persona y la quiero tener en mi vida pero ese deseo ya no estaba. Si no tengo ganas de estar con ella, incluso me llega a molestar su presencia, qué hago aquí".