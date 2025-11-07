'De Viernes' anuncia a sus dos invitados de hoy, 7 de noviembre con una entrevista bomba de diez horas en Telecinco

Después de anunciar el regreso de Kiko Rivera a Telecinco tres años después, 'De Viernes' ha compartido este jueves algunos de los demoledores titulares que ha dejado el DJ en la que es su reaparición en televisión después de su separación de Irene Rosales.

Cabe decir que Kiko Rivera será el gran protagonista de esta semana en 'De Viernes' pues son diez horas de entrevista las que se han grabado con más de 200 preguntas de Santi Acosta al hijo de Isabel Pantoja. Pero además de él, otro rostro muy vinculado al DJ será la segunda invitada del programa esta semana para tratar de batir y recuperar el liderazgo frente a 'La Voz'.

La entrevista de Kiko Rivera a Santi Acosta en el scoop de 'De Viernes' se ha producido en su nueva casa con lo que el DJ abre sus puertas por primera vez a una cadena de televisión. Uno de los titulares que más llamará la atención es que asegura que "la persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre". "No perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela", añade sobre la tonadillera.

Con respecto a su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera reconoce que "mi matrimonio se ha ido desgastando hasta el punto de que parecíamos compañeros de piso". Por si fuera poco confirma las infidelidades al destacar que "no me siento orgulloso de haberle sido infiel pero Irene me ha perdonado".

Durante su conversación con Santi Acosta en 'De Viernes', Kiko Rivera habla sin censura de todos y cada uno de los frentes abiertos: su separación de Irene Rosales, a quien reconoce haber sido infiel; la relación con la actual pareja de su exmujer, Guillermo; si una nueva persona ha pasado a ocupar su corazón; y la situación por la que atraviesa la relación con su madre, las opciones de un acercamiento y la fuerte influencia de su tío Agustín en la vida y las decisiones de la artista.

Por si fuera poco, Kiko Rivera también se refiere a la relación inexistente que tiene con su hermana Isa Pantoja y todos los duros episodios que ella vivió en Cantora. "Cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono", confiesa sin reparos. Por último, el DJ abordará cómo vivió los angustiosos meses vividos por su prima Anabel Pantoja tras el ingreso hospitalario de su hija y si mantiene contacto con su hermano Fran Rivera, entre otros temas.

Jessica Bueno, otra invitada de 'De Viernes'

Después de la reaparición de Kiko Rivera, su ex pareja Jessica Bueno se sentará en el plató para ofrecer su primera entrevista en televisión tras su paso por 'Supervivientes All Stars'.

La segunda finalista del reality hará balance de lo vivido en Honduras y reaccionará al regreso del padre de su hijo a la televisión. Por último la ex modelo también actualizará en qué punto se encuentra el proceso judicial que mantiene con Jota Peleteiro.