'De Viernes' anuncia su invitado más potente de la temporada con este regreso a Telecinco tras más de 3 años

Telecinco está sacando toda la artillería en prime time este mes de noviembre mientras su day time sigue bajo mínimos. A los estrenos de 'La isla de las tentaciones' y 'GH 20' se suma ahora la entrevista bomba que anuncia 'De Viernes' para esta semana.

Así, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona anuncia que este viernes el gran protagonista de 'De Viernes' será Kiko Rivera. De este modo, el hijo de Isabel Pantoja regresará a la cadena después de más de tres años sin pisar la cadena y tras haberle levantado el veto.

La última vez que Kiko Rivera pisó Telecinco fue en 'Viernes Deluxe' en mayo de 2022. Desde entonces, el DJ decidió retirarse de la pequeña pantalla aprovechando además que Mediaset le impuso un veto dentro de su nuevo código ético junto a otros tantos rostros como Rocío Carrasco y toda la familia Jurado.

Santi Acosta será el encargado de hacer una entrevista exclusiva a Kiko Rivera después de su separación de Irene Rosales. El DJ se pronunciará por primera vez en 'De Viernes' sobre el divorcio de su mujer, que este lunes visitaba 'Y ahora Sonsoles'.

Además en el avance que ha compartido Telecinco podemos ver como Kiko Rivera recibe en su casa a Santi Acosta y le confiesa que lo más duro ha sido ver "como mi matrimonio se iba desgastando día a día" y como también habla de las ausencias de su madre y de su hermana con quiénes no tiene relación.