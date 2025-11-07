Joaquín Prat se niega a callarse lo que piensa de Kiko Rivera ante su regreso a Telecinco en 'De Viernes'

Tras más de tres años apartado de la televisión y después de haber estado vetado, Kiko Rivera regresa este viernes a Telecinco como invitado estelar de 'De Viernes' en una entrevista de más de diez horas con Santi Acosta. Un contenido que han cebado en 'El tiempo justo' con un Joaquín Prat incapaz de mantenerse callado.

En la entrevista de 'De Viernes' parece que Kiko Rivera llega dispuesto a pedir perdón a su hermana Isa Pantoja y darle la razón ante el duro testimonio que dio hace meses contando el dramático momento de la manguera. Eso sí, parece su madre seguirá siendo buena parte de la diana de los dardos que lanzará.

Tras escuchar algunas de las declaraciones, Joaquín Prat ha querido saber si Alexia Rivas había hablado con Isa Pantoja sobre la entrevista de Kiko Rivera y algunos de los titulares que va a dar. "Se lo he contado yo hoy y hemos hablado bastante de su hermano, yo siempre he tenido la sensación de que si tienen una conversación y su hermano le pide perdón, Isa le perdonaría porque quiere muchísimo a su hermano. Isa no es rencorosa, igual que con su madre lo veo complicado porque le ha hecho mucho daño, a Kiko le perdonaría", confesaba la colaboradora.

Después, 'El tiempo justo' recordaba lo que Kiko Rivera dijo en su momento sobre el episodio de la manguera y como lo edulcoró. "Da igual lo que dijera en ese momento porque lo importante es que ahora da la versión real de lo que allí sucedió y pocas dudas ofrecía a lo que ya contó Isa y cómo lo contó", exponía al respecto Joaquín Prat.

Por otro lado, el programa también ha adelantado algunos de los fragmentos en los que Kiko Rivera ataca a Isabel Pantoja por cómo no se ha interesado ni por sus hijos. "¿Vosotros le habéis hecho la cruz a alguien? ¿Cómo tiene que ser lo que te ha hecho o lo que ha pasado para que se la hagas a tu propia madre?", les preguntaba Joaquín Prat a sus compañeros. "Él en las últimas entrevistas explicó fenomenal lo que le pasa con su madre, se sintió engañado y que no le trataba como un hijo y la relación que ha tenido con sus nietos que ha sido ninguna", contestaba Susana Jurado.

Joaquín Prat frena a sus colaboradores y suelta lo que piensa de Kiko Rivera

Tras ello, 'El tiempo justo' recordaba todo lo que dijo Kiko Rivera de Isabel Pantoja en 'La herencia envenenada' y cómo desde entonces la relación entre madre e hija se rompió. Al volver del vídeo, se veía a Joaquín Prat poniendo caras que expresaban lo que pensaba de verdad mientras escuchaba a los colaboradores cuestionando la relación de madre e hijo.

"¿No tenemos memoria? Poneros ahora cuando salgamos la herencia envenenada. Él mismo que se sienta hoy en el scoop es el que hace cinco años hablaba así de su madre", soltaba el presentador. "Y es él mismo que habló tan mal de su hermana y hoy la pide perdón", le replicaba Marina Bernal.

Era entonces cuando Joaquín Prat era incapaz de reprimirse. "No, que no, no me voy a callar. Destrozó a su madre en televisión, su propio hijo", soltaba el presentador de forma rotunda y contundente dejando bien claro lo que pensaba de este asunto. "Estáis hablando de reconciliaciones.... Yo no entro a juzgar si es verdad o mentira, que probablemente, bueno se ha demostrado que es verdad pero también introdujo una serie de elementos muy personales que no tenían nada que ver con la herencia o que le ha dejado de deudas hasta arriba", sentenciaba.

"Pero tú tienes una madre que tira tu dinero y que vende los montes que son de tu herencia, que vende e hipoteca parte de tu casa, que le das exactamente igual y que ningún padre hace eso pues yo también tengo derecho a dar un golpe encima de la mesa y decir que Isabel Pantoja no es como todo el mundo cree y que una madre no hace todo esto", terminaba diciendo Alexia Rivas.