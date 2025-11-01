Lydia Lozano se derrumba en 'De Viernes' y a lágrima viva revela lo que está ocurriendo con su marido

Hace unas semanas, Lydia Lozano se ausentaba de su puesto de trabajo en '¡De Viernes!' por un motivo de peso: el estado de salud de su marido, Charly. La colaboradora conectaba en directo con sus compañeros desde las puertas de su domicilio para explicar que le habían tenido que operar de urgencia de la espalda y su situación era delicada.
Eso fue el pasado viernes 10 de octubre. Y apenas quince días después, la semana pasada, la periodista volvió a causar baja del programa de Telecinco. Aunque, en esta ocasión, no conectaba en directo y sabíamos de su ausencia por Santi Acosta y Bea Archidona, los presentadores del espacio. Al parecer, Charly volvía a estar en una situación delicada.
Una semana después, este 31 de octubre, Lydia Lozano ha regresado a '¡De Viernes!', donde ha actualizado el parte médico de su marido. Lo ha hecho desecha en lágrimas, poniendo de manifiesto la complicada situación que está atravesando. "No sabía que me iba a sentar aquí, se me va la cabeza. Estoy aquí porque Charly me ha pedido que viniera. Creo que lo necesito, me estoy volviendo loca", reconocía mientras saludaba a sus compañeros.
Lydia Lozano da la última hora del estado de su marido
Tras sentarse en el sofá de los invitados, aseguraba que tenía muchas ganas de volver al trabajo, ya que estar todo el día en el hospital es muy duro. Pero hasta que Charly no se ha encontrado bien, no ha querido separarse de su lado. Según ha explicado, la operación de espalda se complicó por una bacteria: "Ha sido duro, pasas por una fuerte operación de espalda y al doctor le dije que pasaba algo. Gracias a Dios el doctor vio que había un líquido amarillo".
"Cuando yo os dije el viernes pasado que no podía venir es porque a Charly le operan del corazón", confesaba la periodista con la voz quebrada y rota en lágrimas. Y es que, según cuenta, "la bacteria se comió una válvula". "Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho", reconocía Lydia Lozano.
El pasado miércoles, la revista 'Semana' llevaba a su portada unas impactantes imágenes en las que se la veía llorando a lágrima viva en plena calle. Así lo explica ella: "Cuando hay fotógrafos en la puerta, pues me preguntaron por Charly y ahí me derrumbo…. Era al día siguiente de '¡De Viernes!', estaba hablando en ese momento con el médico".
Sobre el estado actual de su marido, Lydia Lozano desvela, ya más calmada, que "le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido". Por todo ello, deberá estar ingresado, al menos, durante cinco o seis semanas más, ya que están poniéndole antibiótico intravenoso.
"He llorado como en mi vida", confiesa la colaboradora
"Charly hay veces que no quiere visitas y que no quiere que lo vean así, lo entiendo. Hay ratos que no está en condiciones. Yo estoy allí todo el rato y algunos amigos me mandan bajar. No duermo allí porque tengo problemas de espalda y no le puedo levantar, tengo el hospital a tiro de piedra y estoy con el teléfono abierto por si tengo que ir en camisón, no me importa", explica Lydia Lozano.
Para la colaboradora, el hecho de que el doctor le descubriera esta bacteria ha sido algo muy duro, pero al mismo tiempo un alivio conocer lo que le ocurría. Ya que al tener un diagnóstico ha podido empezar el tratamiento: "He llorado como en mi vida, un tío sano… tienes miedo. Él es buen enfermo y las enfermeras le adoran, le están cuidando como si fuera yo. Gracias", ha concluído, muy emocionada.
