El preocupante motivo por el que Lydia Lozano causa baja en 'De Viernes': "Ha sido muy duro"

Este viernes 10 de octubre, la audiencia de '¡De viernes!' se ha sorprendido al no ver a Lydia Lozano en su puesto de colaboradora. Sin embargo, tenía un motivo de peso para ausentarse, como así ha explicado ella misma al conectar en directo con todos sus compañeros.

La razón que le ha hecho causar baja ha sido su marido, Charly, quien atraviesa un momento delicado de salud. "Después de varios meses que hemos tenido complicaciones con la espalda de Charly, el martes lo han operado de urgencia. Sigue en el hospital", ha empezado diciendo la periodista durante esta conexión en directo en la que no ha podido evitar las lágrimas.

Visiblemente compungida, Lydia Lozano ha reconocido que "queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro, unos meses muy duros". Además, explicaba que en esos momentos estaba "dopado, no sufre". "Sabe que le esperan unos meses muy duros de rehabilitación y ya puedo decir que tengo un torero en mi vida porque menuda cicatriz, es de 30 centímetros", confesaba.

Lydia Lozano no pierde la sonrisa y bromea con Santi Acosta

Muy agradecida por todos los mensajes que ha recibido de sus compañeros de profesión, la colaboradora explicaba que no ha dejado de moverse durante su estancia en el hospital: "Todo el mundo que ha estado en un hospital sabe que es muy duro, sobre todo porque soy hiperactiva. Estoy todo el rato moviéndome, no puedo parar". Ya más sonriente, cuenta que le ha "afeitado" e incluso le ha llegado a "cortar" las "uñas de los pies": "Le he hecho de todo".

Pese al desgaste emocional que supone estar tantos días en el hospital, Lydia Lozano tiene claro que todo va a salir "bien": "Ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas. Menos mal que hemos llegado a tiempo, menos mal". Y, aunque está "cansada", reconoce sentirse optimista.

Para demostrar que no ha perdido el sentido del humor, bromeó con Santi Acosta asegurando que ahora le parece "un gran presentador", porque "me ha llamado todos los días. Lo conté el viernes en la reunión del pasado programa, que había una serie de problemas, y mis compañeros me han llamado, pero Santi me ha llamado la atención y estás entre mis favoritos". "Ya sabes que te quiero, pero cuando vuelvas nos seguimos odiando cordialmente", le contestó el presentador, entre risas.