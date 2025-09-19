Lydia Lozano se hace fuerte en Telecinco y suma otro programa en prime time además de 'De Viernes'

Hace tres semanas que Telecinco daba la campanada al anunciar el regreso de Lydia Lozano a la cadena dos años después de su despido tras el final de 'Sálvame' y estar vetada junto al resto de sus compañeros. Así, la periodista se convertía en el fichaje estrella de 'De Viernes'.

Lydia Lozano volvía a Telecinco con una entrevista en 'De Viernes' antes de incorporarse al equipo de colaboradores del formato de Santi Acosta y Beatriz Archidona junto a Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Rossi y Terelu Campos en relevo de Antonio Montero.

Tras conocerse su fichaje, muchos fueron los rumores sobre si Lydia Lozano regresaba solo como colaboradora de 'De Viernes' o si tendría más peso en la parrilla. Se llegó a hablar de su incorporación a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat. Algo que se desmintió por activa y por pasiva. También sobre la posibilidad de su participación en los debates de 'Supervivientes' o en '¡Vaya fama!'.

De momento nada de eso ha pasado. Lo que si está confirmado es que Lydia Lozano sumará la próxima semana un nuevo prime time en Telecinco pues la cadena ha anunciado que la periodista formará parte de la tertulia de la tercera entrega de 'El precio de...', el nuevo programa de Santi Acosta en el prime time de los lunes.

Lydia Lozano, entre las colaboradoras de 'El precio de una exclusiva'

Cabe decir que después de dos entregas dedicadas a hablar de la corrupción y del caso Ábalos con la entrevista a su ex mujer Carolina Perles; este lunes el espacio de Santi Acosta se preguntará cuál es el precio de una exclusiva. ¿Qué coste, más allá del económico, tiene un testimonio gráfico de tal calado que logra convertirse en tema de conversación en todo un país? ¿Qué cifras se esconden tras las exclusivas mejor pagadas y cómo son las negociaciones en un sector históricamente tan lucrativo? Varios de los profesionales más destacados y de mayor prestigio del mundo de la prensa rosa -periodistas, fotógrafos y editores-, que han logrado varias de las portadas más controvertidas y de mayor impacto de las últimas décadas, desvelarán las claves y los grandes secretos que se esconden tras ellas este próximo lunes a partir de las 23:00 horas en 'El precio de una exclusiva'.

El programa ofrecerá un amplio documental elaborado por el equipo de investigación del formato, que abordará en detalle cómo se gestaron icónicas portadas de Interviú como la de Mar Flores y Alessandro Lecquio o la de Marta Sánchez y cuál es la verdadera historia detrás de las fotografías del actual rey emérito desnudo en la cubierta de un yate nunca publicadas en España, entre otras históricas exclusivas.

Las imágenes y los testimonios que ofrecerá el documental serán analizados posteriormente en el plató, entre otros, por varios de los protagonistas de estas informaciones, como la exconcursante de ‘GH’ María José Galera, y por los periodistas Lydia Lozano, Sandra Aladro, Luis Pliego, Marina Bernal y Antonio Montero, quienes además de revelar detalles inéditos y anécdotas sorprendentes de su profesión reflexionarán sobre el impacto mediático y personal de este negocio.