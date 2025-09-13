Lo ocurrido justo al reencontrarse Anabel Pantoja y Lydia Lozano en 'De Viernes' tras su traición trae cola

Este viernes, 12 de septiembre, '¡De Viernes!' ha contado con dos regresos. Por un lado, Rocío Flores, quien volvía a sentarse en un plató de televisión tras años alejada del foco mediático. Y, por otro, Anabel Pantoja, quien hacía más de un año que no pisaba Telecinco. Aunque en este caso su regreso estaba justificado, ya que este sábado se estrena 'Bailando con las estrellas', donde ella es una de las concursantes.

Sin embargo, la vuelta de Anabel Pantoja a Telecinco no ha estado exenta de polémica, y es que la influencer se ha reencontrado con alguien a quien llevaba mucho tiempo sin ver, Lydia Lozano. La prima de Kiko Rivera fue incapaz de contener las lágrimas al recibir un mensaje en vídeo de la periodista. En él cuenta que, aunque ambas eran muy amigas, acabaron por distanciarse debido a un falló que cometió y por el que quiso pedirla perdón.

"Nos hicimos no íntimas, era un flechazo. Nos hemos reído tanto, por eso estoy dudando de qué bronca, es que no tengo capacidad para acordarme de una bronca con Anabel. Y siento decir que me dejé llevar por una cosa que salió de esta casa, pero que se paró, pues yo seguí con la historia y conté todos los malos rollos que había tenido con David y creo que es lo peor, creo que nunca me debí meter ahí. Desde aquí te pido perdón", aseguró Lydia Lozano en el vídeo.

El reproche de Anabel Pantoja a Lydia Lozano

Tras escuchar estas palabras, Anabel Pantoja ha sido muy sincera: "Desde que yo me fui no he vuelto a hablar con ella, o sea, hemos intercambiado mensajes y demás porque me han felicitado en momentos de mi vida y yo se lo agradezco porque ante todo yo la educación y demás, pero bueno". Además, dejó claro que "la considero algo importante en mi vida, la verdad, porque sí que lleva razón cuando hemos tenido una amistad. La vida al final son aprendizajes y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero cuando una sabe que se equivoca… Yo si me hubiera equivocado, estaría igual que ella, porque las dos somos muy lloronas, pero bueno, yo no soy quien para juzgarla y si ella lo siente así…".

Minutos después, las que fueran compañeras en 'Sálvame' se han reencontrado después de mucho tiempo sin verse. Lydia Lozano no ha podido evitar romper a llorar, mientras la influencer le pedía que no lo hiciese: "Yo me alegro sobre todo de verte aquí, te lo mereces estar aquí en tu casa, la que ha sido tu casa. Yo lo que tengamos que hablar lo hablamos en privado, yo aquí no, que he venido a contar cosas bonitas y no quiero ni que llore Lydia ni nadie".

Anabel Pantoja ha insistido en que "yo no soy quién para juzgar nada". Sin embargo, no ha dudado en lanzarle un duro reproche: "Tú estás trabajando, lo que pasa que mi embarazo no vuelve, y eso ya sucedió ahí. Entonces no pasa nada porque yo cometo errores, pero me refiero que tú eres periodista y tú tienes que dar información, eso no se me va a olvidar en la vida, pero yo te quería mucho y tú sabes que yo, cuando estábamos ahí en ese plató, cuando tú llorabas quien iba detrás, era yo", sentenció la sobrina de Isabel Pantoja. Algo en lo que Lydia le dio la razón, poniendo así fin al tenso momento.