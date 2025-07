El accidente de Anabel Pantoja que pone en peligro su fichaje por 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja ha sufrido un inesperado traspiés que podría poner en pausa su regreso a la televisión en la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco. La sobrina de la tonadillera compartía hace unos días las consecuencias de una aparatosa caída que sufrió, mostrando su lesión en el brazo derecho. Y recientemente, la influencer se ha sincerado sobre su estado tras el accidente.

"Me pegué un hostión el viernes, no vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo. Se me salió y el dolor era insufrible", ha comenzado explicando la creadora de contenido en su último vídeo de Instagram, rememorando la complicada caída que sufrió la semana pasada durante el encuentro de influencers organizado por Dulceida en 'Casa IN'.

Así, Anabel Pantoja ha aprovechado para actualizar su estado tras un primer vídeo en el que se mostró con humor ante sus seguidores posando junto a su brazo escayolado. A día de hoy, la televisiva asegura sentirse "torpe" e "inutil" al disponer tan solo de una mano y un brazo en su día a día. "Aunque tenga cerca de 40 años, quiero estar al lado de mi madre", ha confesado además, explicando el motivo por el que se ha trasladado a Sevilla con su familia tras lo ocurrido.

"No puedo nombraros a todos, pero no me soltasteis ni un minuto", ha señalado también la sobrina de Isabel Pantoja, mostrándose más que agradecida por la ayuda de todos los presentes en el evento. "Me gustaría tener una opinión de un traumatólogo especialista para asegurarme de que no hay nada roto y a ver cómo puedo estar", añadía a continuación la creadora de contenido, preocupada por su estado.

Aunque asegura que tan solo está "un poquito coja debido al doblamiento y a la caída" y agradece que esas sean sus únicas lesiones pues "podría haber sido mucho peor". Sin desvelar mayores detalles sobre cómo se produjo el "hostión" que tanto ha lamentado en sus últimos vídeos, Anabel Pantoja ha explicado que esto "rompe los planes" que tenía para este verano.

Su regreso a Telecinco, en peligro

Pero sus escapadas y viajes vacacionales no son lo único que se podría ver arruinado por esta desafortunada caída. Como adelantó Carlota Corredera en 'Tentáculos' a principios de julio, la televisiva es uno de los grandes fichajes de la próxima edición de 'Bailando con las estrellas', cuya fecha de estreno aún se desconoce, pero que ha sido presentada por Mediaset como una de sus grandes apuestas para el próximo curso.

A la espera de conocer cómo evoluciona su lesión en el pie y teniendo en cuenta el daño sufrido en el codo, su recuperación podría afectar a su paso por el concurso de baile de Telecinco, aunque por el momento no se ha pronunciado. De poder seguir adelante con su participación una vez deje atrás sus lesiones, este fichaje supondría su gran regreso al grupo de Fuencarral tras su salida en la primavera de 2022.