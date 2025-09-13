Rocío Flores no se muerde la lengua sobre 'Sálvame' y Ana Rosa y señala lo que esconde su vuelta a Telecinco

Tras años alejada del foco mediático, Rocío Flores ha vuelto a sentarse en un plató de Telecinco. Lo ha hecho este 12 de septiembre en '¡De Viernes!', una semana después de que se emitiese en ese mismo programa un scoop grabado en el que tan solo se sometió a las preguntas de Santi Acosta.

Ahora, siete días después, Rocío Flores daba un paso al frente y se enfrentaba a las preguntas del resto de colaboradores, entre los que se encontraba Terelu Campos, con la que protagonizó un tenso momento. Y es que cabe recordar que la periodista es íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco. La pregunta que todos se hacían es: ¿Por qué ha decidido regresar ahora a Telecinco? Sin pelos en la lengua, ella ha desvelado el motivo.

Rocío Flores carga contra los rostros de 'Sálvame'

Según la joven, fue la productora del programa la que se puso en contacto con ella. Aunque reconoce que el hecho de que ya no esté 'Sálvame' ha tenido mucho que ver. "Las personas que más daños me hicieron, a día de hoy, ya no están en esta cadena y ese es el motivo principal", sentenció, lanzando un demoledor dardo a los colaboradores del desaparecido programa vespertino de Telecinco.

Por otro lado, Rocío Flores sí tuvo palabras de agradecimiento hacia el equipo de 'El programa de Ana Rosa', donde estuvo colaborando hasta que decidió desaparecer de la televisión. "Siendo totalmente honesta, sí que me encantaría poder dar las gracias públicamente a Ana Rosa y Xelo Montesinos porque fueron la única productora que me cuidaron y me respetaron. Se portaron muy bien conmigo", asegura.

Antes de someterse a las preguntas de los colaboradores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores dejó claro que no hablaría del conflicto con su madre, ya que está judicializado. "Creo que todo lo que me ha pasado durante este tiempo ha sido una cosa muy grave. Mi prioridad siempre ha sido llevarlo a la justicia y quiero que sepáis que yo me voy a regir a contar lo que he vivido este tiempo y lo que está judicializado, está judicializado", sentenció.