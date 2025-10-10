'De Viernes' busca el salvavidas de Lydia Lozano junto a estos 4 invitados hoy, 10 de octubre contra 'La Voz'

Después de que la semana pasada, 'De Viernes' anotara mínimo de temporada al marcar un pobre 10,8% con 'La Voz' subiendo y distanciándose en Antena 3; el programa ha decidido recurrir a una de sus colaboradoras como uno de los platos fuertes de esta semana.

Así, Lydia Lozano será una de las protagonistas de la nueva entrega del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona a partir de las 22:00 horas. La colaboradora ofrecerá en directo la última hora sobre el estado de salud de su marido, Charly. Una situación que le hace estar viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras la muerte de su madre hace unos meses.

Tras protagonizar uno de los scoop de la semana pasada, Carlo Costanzia Jr. se sienta en directo para reaccionar a las críticas recibidas y responder a todas las cuestiones surgidas tras la publicación de las memorias de su madre. Además, ofrecerá su versión sobre la supuesta tensión existente entre Terelu Campos, presente en plató, y Mar Flores y se referirá a la publicación en la portada de una revista de unas fotos de él junto a Alejandra Rubio y el bebé de ambos.

Sonia Monroy y Oriana Marzoli visitan 'De Viernes' y analizan lo visto en 'Supervivientes All Stars'

Por otro lado, Sonia Monroy, cuarta expulsada de 'Supervivientes All Stars', mantendrá un cara a cara en plató con Yola Berrocal, tras poner punto final a 40 años de amistad después de haberse sentido decepcionada y traicionada por el papel de su defensora en el plató del reality.

Oriana Marzoli también estará presente en directo para analizar la boda que han protagonizado en ‘Supervivientes All Stars’ su expareja, Tony Spina, y su enemiga Marta Peñate. ¿Qué piensa realmente de este enlace? ¿Cree que están realmente enamorados? Además, recordará cómo fue su relación sentimental con el italiano y sus mayores enfrentamientos con la exconcursante de ‘GH’.

Por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Oriana Mazoli y José Antonio León.