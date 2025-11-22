Juan del Val se encara a Nuria Roca por lo que ha dicho de su Premio Planeta y aclara si ya ha cobrado el millón de euros

El Premio Planeta 2025, concedido a Juan del Val por su novela, 'Vera, una historia de amor', sigue dando de qué hablar. Por si esto fuera poco, la reciente entrevista concedida por su mujer, Nuria Roca, en el podcast 'Zodiac' ha generado aún más debate.

Preguntada por el millón de euros de dotación del premio, la presentadora desvelaba, para sorpresa de todos: "Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cuál está más que gastado", bromeó. Además, reveló que, como celebración especial, "me gustaría irme a Nueva York con él, con tres días me vale".

Pues bien, este sábado 22 de noviembre, dicha entrevista irrumpía en 'La Roca' a raíz de una encuesta. "¿Cuánto dinero necesito para ser libre?", mostraba el programa de La Sexta junto a una serie de cantidades económicas que los españoles necesitarían para conseguir "alcanzar la libertad financiera", en función de su edad.

Juan del Val desvela qué ha pasado con el dinero del Premio Planeta

"¡Yo con el premio ya me puedo retirar!", exclamaba Juan del Val, al comprobar que el dinero del Premio Planeta era más que lo que reflejaba la encuesta para su edad. Era en ese momento cuando el colaborador recordaba a su mujer sus declaraciones en el podcast. "¿Tú donde dices que nos hemos gastado el premio?", le preguntó.

Ante esto, Nuria Roca aclaró que contestó "está gastado" al no saber qué responder, ya que la pilló por sorpresa. Fue entonces cuando Juan del Val explicó que todavía no había cobrado esa estratosférica cantidad: "Es que leo un montón de titulares que dice: 'Juan del Val ya se ha gastado el premio', ¡pero si no lo he cobrado!".

Además, el escritor desveló que "la semana que viene" le harían la transferencia. "El Bizum no lo han hecho", sentenció Nuria Roca, entre risas, antes de terminar con una reflexión: "De todas formas, si pone que si tienes 2 millones de euros con 18 años puedes dejar de trabajar, lo que quiere decir es que se supone que a lo largo de toda tu vida laboral vas a ganar 2 millones de euros".