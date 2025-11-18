Solo El Gran Wyoming podía reaccionar así a la última ofensiva de Ayuso al Gobierno de Pedro Sánchez

Este lunes, 17 de noviembre, El Gran Wyoming atizó en 'El Intermedio', nuevamente, a Isabel Díaz Ayuso por el pulso que está echando al Gobierno central que preside Pedro Sánchez. Todo a raíz de la negativa de la presidenta madrileña a entregar una lista de médicos objetores al aborto. Esto ha llevado al Ejecutivo a iniciar los trámites para presentar un recurso en los tribunales contra el Gobierno de Ayuso por negarse a cumplir con la ley.

El Ministerio de Sanidad había dado un mes de plazo, que ya ha expirado, a las tres Comunidades Autónomas que no habían entregado este registro. Estas eran la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares. Aunque es la primera la que insiste en su negativa. De hecho, en su último acto público, Ayuso ha llegado a desafiar al Ejecutivo: "Prefiero que sea un tribunal el que decida y no un Gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes".

Tras escuchar estas declaraciones de la presidenta madrileña, El Gran Wyoming no dudó en hacer una reflexión al respecto. "¿Cómo? ¿Leyes redactadas de manera furibunda? ¿Y eso cómo se hace? ¿Poniendo cara de malo y apretando el boli a mala leche? En fin… Cada día conocemos nuevos tipos de leyes. Aunque Ayuso siempre sigue una, la ley de la botella: si lo dice el perro paso de ella", ironizó el presentador de 'El Intermedio'.

Además, Isabel Díaz Ayuso, también tachó a Pedro Sánchez de "dictador". Según ella, ante "leyes sectarias, solo podemos encontrar respuestas sectarias", y calificó al presidente del Gobierno como un dictador, ya que "vulnera derechos básicos". "Le ha llamado dictador otra vez", bromeó Wyoming.

El Gran Wyoming se hace con el 'diario' de Ayuso

El comunicador cree que la política del PP "está en esa edad en que todo le parece mal. Se rebela contra las normas como una adolescente, seguro que tiene hasta su propio diario". Acto seguido, reveló que el programa había tenido al 'diario' de la presidenta madrileña. Con el 'diario' en sus manos, comentó: "Mira que mona, ha puesto las pegatinas de sus chicos favoritos, en los que más piensa: Miguel Ángel (Rodríguez), Alberto (su pareja) y también está Pedro (Sánchez)".

"Lleva un candadito. Le gusta tenerlo cerrado, como los centros de salud", espetó El Gran Wyoming, a modo de zasca. Tras esto, procedió a leer un fragmento en el que Ayuso reconoce su animadversión por líder de los socialistas: "Cada día lo aguanto menos. Hoy hemos vuelto a discutir y me he enfadado tanto que le he dicho 'te espero a la salida'".

La política también escribe en este 'diario' imaginario que Sánchez "quiere que vayamos directamente a los tribunales. Es un dictador peor que Franco, con la diferencia de que uno tenía la voz de pito y a Sánchez, la libertad le importa un pito". Sobre la negativa de Ayuso de entregar la lista de médicos objetores al abordo, ya que, según ella, "atenta contra la libertad de los profesionales sanitarios", el presentador comentó que también escribe sobre ello en su ‘'diario': "Te vuelvo a escribir porque la libertad está en peligro. En concreto, mi libertad de pasarme la ley por la puerta de Alcalá".

El Gran Wyoming también acudió al 'diario' de Ayuso para comprobar si dedicaba algún apartado a la ministra de Sanidad, Mónica García. Y, en efecto, la presidenta asegura que no puede más "con la empollona de Mónica García. Siempre está contra mí, pero, claro, me tiene envidia porque yo soy popular y ella no". Ayuso escribe que la ministra quiere que le dé "la dichosa lista": "Si ya se lo he dicho mil veces, si quieren ver una lista en Madrid, ya me tienen a mí".