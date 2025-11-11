El Gran Wyoming no puede seguir presentando 'El Intermedio' por lo ocurrido en directo: "¿Y ahora qué coño digo?"

Este lunes, 10 de noviembre, 'El Intermedio' no lo tenía nada fácil. El Gran Wyoming y su equipo tuvieron que competir contra la visita de Rosalía a 'La Revuelta', que arrasó en audiencias, y la primera entrevista de Andy, tras la disolución de Andy y Lucas, a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Pese a esto, el programa arrancó, como siempre, con el presentar haciendo su monólogo inicial y recordando el genocidio en Gaza. Tras lo cual, empezó a hablar sobre las tradiciones de los españoles: "Como saben, estamos plagados de tradiciones: la cena de Nochebuena, el mensaje del Rey y la fiesta de empresa… Algunas son muy antiguas, pero otras son muy recientes, como el Black Friday".

Aunque, en su opinión, la tradición más antigua de nuestro país es la de "robar" a los propios españoles. "Suena feo, pero también es feo Papa Noel, y bien que lo colgáis en vuestra ventana", bromeó El Gran Wyoming. Ya más serio, prosiguió contando que "cada cierto tiempo, la banca nos saca unos miles de euros, y nosotros se los damos sin decir ni pío. En 2012 tuvimos que pagar 66.000 millones de euros para rescatar a la banca, por la crisis causada por sus propios excesos en la burbuja inmobiliaria. Se quedaron con los pisos, viviendas y hasta con…".

El Gran Wyoming se queda en blanco por un error con el cue

En ese momento, el comunicador se quedó en blanco, sin saber cómo continuar. Su cara era todo un poema, así es que, ha salido del lío tirando de sentido del humor: "Me dicen que tengo que decir la piña debajo del mar que corresponde a Bob Esponja". Y es que, un error con el cue borró parte de su discurso, como así ha reconocido él mismo: "Es que se ha borrado lo que tenía que decir y me he quedado pensando: '¿y ahora qué coño digo?'".

Tras corregir los problemas técnicos, algo muy habitual en los programas en directo, El Gran Wyoming ha proseguido con su monólogo. "¿Y quién se ha encargado de todo esto? Exacto: nosotros. Cuidado, que la cosa todavía puede 'mejorar' para algunos, porque los bancos presumen de sus increíbles ganancias mientras los españoles sufren la crisis de vivienda", sentenció, antes de comenzar a analizar la actualidad política del día.