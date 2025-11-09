El Gran Wyoming habla de las consecuencias del franquismo en La Sexta y suelta una frase para grabarse a fuego

El próximo 20 de noviembre, se cumplirán cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco y, con ello, la llegada de la democracia a nuestro país. Por tal motivo, este sábado El Gran Wyoming ha intervenido en 'La Sexta Xplica', donde ha analizado los posibles motivos del auge de la ultraderecha en España.

"Nosotros somos herederos del único país donde el fascismo triunfó. De todo el mundo, hemos tenido esa mala suerte", lamenta el presentador de 'El Intermedio', que recuerda que "a Hitler lo derrocaron, a Mussolini… pero aquí ganó cuarenta años".

Para Wyoming esto sería la explicación de por qué nuestra derecha es así, porque "viene de otro lado. Es una derecha muy intransigente, muy déspota, que como muy bien dice el Partido Popular 'mentir no es ilegal'". De esta forma, hace referencia a la justificación que el PP hizo de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, en el juicio contra el fiscal general del Estado, donde reconoció haber mentido.

El Gran Wyoming pone como ejemplo de buena política a Angela Merkel

Por otro lado, el comunicador también ha analizado la situación política en España. Según los últimos sondeos, el PP parece estancarse frente al ascenso de Vox, que le estaría pisando los talones. Algo que a El Gran Wyoming le parece normal, lo raro sería que el PP "no sea un grupo marginal". "Son la fuerza más votada y dicen que las elecciones están amañadas. Ayuso también, y es la más votada. Vamos, ¿los resultados son falsos? ¿Los tuyos también?", se pregunta.

A raíz de esto, menciona un libro titulado 'La España traicionada', donde "habla de un país espectacular en todos los órdenes pero el que ha tenido una clase dirigente más cruel y que más desprecia a su pueblo". Y pone como ejemplo a la alemana Angela Merkel, quien "pactaba con los socialdemócratas" con tal de que la ultraderecha no llegara al poder.

Para él, la excanciller alemana era "una persona de orden. Demócrata. Constitucionalista. En un mitin aparecen banderas alemanas y dice que solo admite las de su partido. Aquí han secuestrado la bandera de España", lamenta El Gran Wyoming.

Wyoming tilda al novio de Ayuso de "pardillo"

El presentador de 'El Intermedio' también habló en 'La Sexta Xplica' del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Esta semana se iniciaba ele juicio contra el fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta madrileña. Tirando de ironía, el cómico espetaba: "Es una víctima": "Este hombre es una víctima, pero no de sus fechorías, sino de las consecuencias que tienen".

Además, tildó a González Amador de "pardillo" por la forma en la que ha actuado. "Fíjate lo pardillo que es el hombre que factura X cantidad un año, paga lo que corresponde y al año siguiente factura muchísimo más y decide no pagar. ¿Y qué hacía? Fabricar facturas falsas", explica El Gran Wyoming.

Aunque considera que el novio de Ayuso tampoco se ha preocupado en disimular: "Tampoco es que disimule mucho. El tío lo primero que se compra es un Maserati y no un Ford Fiesta y ahora se asusta de las consecuencias que tiene todo esto", sentencia el comunicador.