El Gran Wyoming abre 'El Intermedio' señalando algo a favor de Mazón y remata con tres palabras atronadoras

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este lunes haciéndose eco de la noticia que ha paralizado la actualidad política esta mañana: la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. Así, el presentador no ha dudado en diseccionar la comparecencia especial del dirigente del PP haciendo uso de su ironía habitual para cargar contra la salida del valenciano más de un año después del trágico paso de la DANA por Valencia.

"Primero ha anunciado que iba a dimitir y luego ha tardado cuatro horas más en hacerlo. Durante esas cuatro horas alguien se viene arriba... era el presidente de Schrödinger, presidía y no presidía a la vez, bueno, igual que el día del Ventorro", ha comenzado bromeando el presentador de La Sexta nada más dar la bienvenida a los espectadores, dejando claro el tono de su repaso a las declaraciones del presidente de la Generalitat.

El Gran Wyoming, sobre Carlos Mazón: "Mentira, cobardía e indignidad"

Y desde la ironía, el Gran Wyoming ha querido reconocer uno de los logros del político del PP. "Me gustaría decir algo en favor de Carlos Mazón. Ya sabéis que este programa ha sido muy crítico con su gestión pero creo que es necesario reconocerle algo: Mazón ha sido todo un ejemplo de coherencia, lo digo, porque la de hoy ha sido la perfecta despedida de alguien que ha elevado a arte la mentira, la cobardía y la indignidad política", ha sentenciado con gesto serio.

🔴 Wyoming y todo el equipo le da a Carlos Mazón el homenaje que se merece tras su dimisión. #elintermedio pic.twitter.com/CVCH3UDkGZ — El Intermedio (@El_Intermedio) November 3, 2025

"Mazón se ha presentado hoy ante todos como una víctima de la situación, ha esparcido bulos y mentiras. Y aunque no lo ha reconocido pretende seguir con un puesto de diputado, lo que le aseguraría el aforamiento y por tanto protección frente al proceso judicial que se le avecina", continuaba señalando el conductor de 'El Intermedio' sobre la decisión del presidente valenciano de no renunciar a su acta.

"Pues sí, porque aunque es aficionado al running, no me extrañaría que a Mazón le esperase una etapa muy sedentaria, o por lo menos que se pasase muchas horas sentado, en este caso en el banquillo de un juzgado", añadía entonces el Gran Wyoming justo antes de redirigir su dura lectura sobre lo sucedido a otros actores políticos.

"Pero hagamos con Mazón lo que hizo él con sus responsabilidades: vamos a dejarlo a un lado, centrémonos ahora en los responsables de esta situación, porque no podemos olvidar que tanto Feijóo como Abascal lo han sostenido en su puesto durante más de un año", ha sentenciado el presentador de La Sexta, refiriéndose a cómo el presidente valenciano no ha convocado elecciones.

"Son ellos los que ahora negocian en los despachos quién será su sustituto", ha subrayado el Gran Wyoming. "Cuando la lógica impone que sean los valencianos quiénes elija quién será su próximo presidente en unas elecciones. Sin embargo, los líderes de ambos partidos están ocupados haciendo cálculos con las piezas que tienen en alcaldías de la Comunidad Valenciana, diputaciones, gobiernos de Extremadura, Castilla y León, Aragón...", ha continuado explicando.

"En fin, serán políticos pero tienen alma de acomodadores de cine, se pasan el día repartiendo asientos", ha sentenciado el comunicador entre risas del público. "Veremos en qué acaba todo esto, me gustaría deciros que con la dimisión de Mazón se pone punto y final a la desvergüenza, pero me temo que este no es el final de nada, sino el principio de un nuevo capítulo en una historia infame", ha lamentado el conductor.

"Es como 'Juego de tronos' pero más barata porque aquí no hacen falta dragones, los valencianos ya están lo suficientemente quemados", terminaba señalando el Gran Wyoming para poner fin a su monólogo de apertura y arrancar la emisión de este lunes, en la que Sandra Sabatés ha ampliado minutos depués más detalles sobre la dimisión del líder de la Comunidad Valenciana.