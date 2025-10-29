Así ha recibido el equipo de 'El Intermedio' a El Gran Wyoming tras ganar el Premio Ondas: "Me estoy viniendo abajo"

'El Intermedio' vuelve a estar de celebración. Si el pasado jueves, 23 de octubre, el programa cumplía 3.000 entregas en La Sexta, este martes ha sido su presentador, El Gran Wyoming, el que ha recibido una gran noticia desde la Cadena SER. Y es que ha ganado el Premio Ondas 2025 al mejor comunicador.

Por tal motivo, nada más arrancar el programa de este martes, 28 de octubre, Sandra Sabatés era la encargada de dar la noticia a la audiencia: "Esa sonrisita te delata. Yo porque sé que eres un hombre muy humilde, muy pero que muy humilde, así es que lo voy a decir yo. Hoy, a este señor le han dado el Premio Ondas al mejor comunicador". Un anuncio que provocaba la ovación del público presente.

"Exageras", respondió Wyoming, antes de añadir: "No es la primera vez… cuando he leído el fallo del jurado he pensado que era un fallo de verdad. Qué decir… nada de esto hubiese sido posible sin este maravilloso equipo que tengo y mi inseparable compañera Sandra Sabatés". Detrás de cámaras, el equipo del programa de La Sexta también sorprendió al presentador con un emocionante recibimiento en los pasillos de la redacción.

Wyoming se emociona al hablar de su equipo: "El premio es suyo"

Acto seguido, Wyoming continuó con unas palabras de agradecimiento: "A mi familia que me apoyó cuando era joven, especialmente mi tío Facundo, que una vez me dijo cuando yo tenía tres años…". Sin embargo, su compañera le cortó de raíz: "El discurso interminable, si eso, lo dejas para la gala", que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu.

"No nos des la chapa ahora que no hace falta. Ya puedes decir 'yi timbin tingi in Indis', estarás contento, ¿no?", le preguntó Sabatés. A lo que él contestó: "Sí, como una persona humilde, me siento muy reconfortado con estos detalles. Yo era una hojita al viento que pretendía pasar sin pena ni gloria por aquí", finalizó su discurso Wyoming.

Unas horas antes, el conductor de 'El Intermedio' intervenía en 'La Ventana', el programa conducido por Carles Francino en la Cadena SER, donde se mostraba muy emocionado tras conocer la noticia. Aunque dejaba claro que el premio no solo es suyo, sino también de su equipo: "(Ahora mismo) Yo estoy en mi casa. Todavía ni siquiera me han venido a buscar, y hay un equipo de casi 83 personas que llevan desde las 10 de la mañana (trabajando)".

"Cuando llego, leo lo que me han escrito y me dice todo el mundo 'ole tus huevos'. Entonces, esta sensación que tengo y la he tenido siempre me alegra muchísimo el premio porque saben que es suyo y que siempre lo he sentido así. Me estoy viniendo abajo", ha reconocido, visiblemente emocionado, antes de sentenciar: "Me alegro mucho por todos los que hacemos el programa".