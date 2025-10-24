El motivo de la abrupta desaparición del Gran Wyoming en 'El Intermedio' y su inesperado sustituto en La Sexta

Este jueves, 23 de octubre, 'El Intermedio' ha cumplido la friolera de 3.000 programas en La Sexta. Una cifra redonda que se merecía una gran celebración. Por tal motivo, nada más arrancar, El Gran Wyoming empezaba diciendo: "Bienvenidos a 'El Intermedio', son las 21 horas y 41 minutos, una hora menos en Canarias. Amigos, hoy estamos de fiesta, cumplimos 3.000 programas".

"Quien nos iba a decir hace 20 años que llegaríamos a esta cifra, si nadie daba un duro por nosotros, y lo más cachondo, siguen sin darlo. Es algo al alcance de muy pocos, algún informativo, algún concurso, bueno, también está la misa de La 2, pero eso no tiene mérito porque ellos tienen la gracia de Dios y yo solo cuento con la de Dani Mateo", añadió, entre risas, el presentador.

Acto seguido, Wyoming anunció la sorpresa de la noche: "Para celebrar este cumpleaños he decidido que, tanto yo como vosotros, nos merecemos un regalo, que hoy hable otro. Así vosotros descansáis de mi y yo descanso de mí también, que ya me tengo muy visto. Aunque esto es de los guionistas, jamás descanso de mí. Voy por la calle con grabaciones mías puestas en auriculares, diciendo 'Ese soy yo'".

Amigos, hoy estamos de fiesta 🎉🎉



Cumplimos 3.000 programas. Se dice pronto. #elintermedio pic.twitter.com/Afsx9J4t0C — El Intermedio (@El_Intermedio) October 23, 2025

El Gran Wyoming es sustituido momentáneamente por Juan Diego Botto

Antes de finalizar, el comunicador madrileño informó a la audiencia: "En estos 3.000 programas ha ocurrido de todo. Hemos hecho miles de amigos y uno de ellos va a ser el encargado de abrir hoy el programa. Demos la bienvenida a Juan Diego Botto". En ese instante, el actor hizo acto de presencia para llevar a cabo el monólogo inicial que habitualmente realiza Wyoming. Aunque, a diferencia de él, no ha hablado de actualidad, sino sobre el propio programa y su presentador, al que ha dado las gracias por todos estos años al frente.

El intérprete reconoció tener "el gran poder" de dirigirse a cientos de miles de personas, pero también "la gran responsabilidad de intentar evitar que se vayan todas corriendo a otra cadena". Aunque considera que no lo harán, ya que los seguidores incondicionales del programa, son "un grupo selecto de un grupo exquisito con una inteligencia por encima de la media".

Me pasé a soplar las velas y me liaron para hacer el monólogo!!! Un placer compartir el cumpleaños de los 3000 programas de @El_Intermedio https://t.co/uwBJ3wfj9d — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) October 23, 2025

Pese a esto, confiesa que la primera vez que vio 'El Intermedio' no le gustó. "Cuando apareció este señor (Wyoming), mezclando noticias serias con chistes malos pensé 'solo hay dos tipos de personas que puedan ver este programa: los que se quedan dormidos y los que se quedan sin pilas en el mando de la tele'", bromeó el actor.

Juan Diego Botto cree saber cuál es el secreto del éxito de 'El Intermedio'

Sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un "espectador habitual" y se acostumbró "a cenar con noticias sobre corrupción, bronca política o el ascenso de la extrema derecha, del racismo, de la xenofobia. Eso es lo malo que tiene este programa, que te quita el hambre". A continuación, Juan Diego Botto ha analizado el "secreto del éxito de 'El Intermedio' para durar tanto tiempo".

Y es que, en su opinión, "quizás en tiempos de bulos y noticias falsas, a veces esparcidas por hombres y mujeres muy serios, los humoristas deban ser los nuevos cronistas. Siempre fue cierto que 'el buzón era el único que le decía las verdades al rey', que el humor es la mejor manera de criticar al poder y que reírse del abusón de la clase es la mejor forma de ser malo. Lo que quiero decir es que al final va a ser cierto que después de escuchar las noticias necesitemos que alguien nos cuente la verdad", sentenció.

Una vez finalizado el discurso, Wyoming tomó nuevamente la palabra para hacerle una propuesta al actor: "Casi me hace llorar. ¿Tú podrías venir todos los días a esta hora para abrir el programa? Es que lo haces muy bien". Sin embargo Juan Diego Botto no estaba muy por la labor. Antes de marcharse del plató, quiso recordar algo muy importante: “Un momento, es que se nos ha olvidado decir una cosa y es que, sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza". "Muy bien dicho. Ahora sí, ¡comienza 'El Intermedio!'", sentenció el presentador, dando así comienzo al programa.