Sandra Sabatés ('El Intermedio'): "El único privilegio que existe en este país es poder mentir sin que haya consecuencias"

Este pasado miércoles, 1 de octubre, Sandra Sabatés ha desmontado en 'El Intermedio' uno de los bulos más difundidos por la ultraderecha: que los migrantes viven de las subvenciones y que reciben más ayudas públicas que los españoles. Algo que es totalmente falso, como se ha encargado de desmentir la copresentadora del programa de La Sexta.

"Una idea propia de Vox, pero a la que el Partido Popular se ha adscrito en los últimos días en esa pugna electoral con la ultraderecha", ha empezado diciendo Sandra Sabatés. Acto seguido, ha compartido una intervención de Alberto Núñez Feijóo en la que afirma que "cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar" ya que, según él, pueden "empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y, luego, pedir ayudas".

Por su parte Pepa Millán, de Vox, ha ido más allá, asegurando que "la inmigración poco cualificada no paga pensiones y genera déficit". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha seguido la tesis de Feijóo afirmando que los migrantes "cobran subsidios" por conseguir empadronarse en nuestro país.

Sandra Sabatés aporta los datos que desmienten a PP y Vox

"Lo dicen con mucha seguridad, pero con muy pocos datos", asegura Sandra Sabatés, quien ha procedido a aportar los datos que desmontan esa tesis. "La realidad es más bien la contraria", ha añadido. Y es que, según un informe del Observatorio de las Migraciones de Barcelona, el Estado protege seis veces más a los nacidos en España que a los migrantes.

Según ha explicado la periodista, "tras poder acceder a distintas ayudas sociales, los españoles pobres bajan al 12%, mientras que los extranjeros se quedan en un 40%". "La explicación es muy sencilla. En contra de lo que dicen los líderes políticos de Vox o el PP, las principales ayudas sociales son casi inaccesibles para la mayoría de inmigrantes", informa, desmontando así las palabras de la derecha y la ultraderecha.

"Las pensiones de jubilación y el subsidio por desempleo requieren tener una situación laboral regularizada y muchos años de cotización. Lo mismo ocurre con las prestaciones de incapacidad o incluso las ayudas por maternidad o paternidad, que también exigen haber cotizado", prosigue explicando Sandra Sabatés.

"El único privilegio que existe en España es el de poder mentir sin que haya consecuencias"

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, "para solicitarlo hace falta tener la nacionalidad española o la residencia legal estable", recuerda Sandra Sabatés. Y pone el ejemplo de Barcelona, donde "las ayudas solo reducen la pobreza en los migrantes en un 11% frente a un 71% en españoles". Los datos presentados en este estudio, "son extrapolables al resto de España", explica la periodista.

"Conclusión: Cuando alguien asegura que los migrantes reciben más ayudas y lo hacen casi sin requisitos, por el mero hecho de llegar a nuestro país, está difundiendo un bulo. El único privilegio que existe en este país es el de poder mentir sin que haya consecuencias", sentencia la presentadora de 'El Intermedio'.