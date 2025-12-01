Iñaki López dedica 60 segundos aplastantes a Ayuso tras lo de ETA que van a resonar en la Puerta del Sol

Isabel Díaz Ayuso volvió a ser la protagonista de la manifestación convocada por el PP para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez al decir que ETA está a punto de asaltar el País Vasco y Navarra. Unas declaraciones disparatadas que han llevado a Iñaki López a ser claro en 'Más vale tarde' después de haber escrito un tuit este domingo.

Así, tras escuchar a Ayuso decir que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez", Iñaki López no se reprimió en poner un meme de 'Los Simpson' con lo que a Homer se le pasa por la cabeza.

“ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra” pic.twitter.com/JBIN6qYK6y — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 30, 2025

Este lunes, el presentador de La Sexta empezaba defendiendo el "pinchazo" de la manifestación de Vox en Ferraz y que acabó con ataques violentos contra la prensa y después con el poco poder de convocatoria del PP. "Para ser la séptima manifestación contra el Gobierno perdió fuelle con respecto a las anteriores y eso que cada vez estas concentraciones son en plazas más pequeñas. De Colón a Plaza España y de Plaza España al Templo de Debod. Esto va perdiendo foro", recalcaba el vasco.

Más información Rosa Villacastín ve la barbaridad que ha soltado Ayuso sobre ETA y encoleriza como nunca en su reacción

"Feijóo convocó la manifestación en el templo de Debod y cómo no podía ser de otra manera, fíjate que hay temas, la corrupción, la falta de posibilidades del gobierno de sacar adelante los presupuestos, el lío interno, hasta lo de Salazar que tiene ahora mismo el PSOE. Pues no, se optó por revivir un fantasma muerto hace tres lustros, ETA", sostenía Iñaki López antes de ver un resumen de todo lo que se vio y escuchó en la manifestación sobre ETA por boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Justo después, era Luis Sanabria el que explicaba que con cosas como lo que dijo Díaz Ayuso de ETA "se avanza a una dictadura". "¿Pero no estábamos ya en una dictadura? Yo me lío con Ayuso. Si estábamos ya en una dictadura bolivariana bilduetarra y yihadista", reaccionaba Iñaki López. "Pues será una opción 2.0", le contestaba su compañero. "Ah, que no hemos llegado, todo puede empeorar", añadía el presentador.

Iñaki López da la puntilla a Ayuso y Afra Blanco la llama "mala persona"

Después, 'Más vale tarde' abría el debate con Edu Galán o Juan Fernández-Miranda dando su visión sobre las palabras de Díaz Ayuso. "Escuchar hablar de ETA hoy es sorprendente, pero es verdad que Sánchez decía en 2015 que con Bildu no iban a pactar y el fondo es que todo ese pacto que tiene a Sánchez hoy en Moncloa fue el acuerdo con Bildu", explicaba el periodista de ABC.

"O sea que Ayuso necesita un poco de transcripción y alguien la tiene que interpretar", soltaba Iñaki López antes de que Afra Blanco fuera mucho más dura que nadie. "Es un auténtico peligro, ETA no existe. Es de ser muy mala persona revivir a la banda terrorista", opinaba la activista. "Y hace mucho daño a las víctimas", apostillaba Iñaki López.

"A eso voy. Y por lo tanto voy a ser muy clara. Isabel Díaz Ayuso es mala persona, no hay más. Es además ofensiva, es mentirosa y es irresponsable y ofensiva con las víctimas y los familiares de las víctimas que fueron los que más lucharon para que ETA no existiera. Y es irresponsable porque está inoculando miedo en la sociedad utilizando el dolor y algo así hay que denunciarlo. Y yo creo que es una mala estrategia y solución del PP el insultar a aquellos que pretende tener como socios", concluía la colaboradora.