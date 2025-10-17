Una frase de diez palabras le basta a Iñaki López para replicar a Aznar por defender su gestión del 11-M en Movistar Plus+

Este jueves, 16 de octubre, Iñaki López ha respondido con contundencia a José María Aznar tras la defensa que ha vuelto a hacer de su gestión de dos los acontecimientos más destacados de su etapa como presidente del Gobierno. Por un lado la guerra de Irak, y por otro lado los terribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Respecto a lo primero, el exlíder del Partido Popular se niega a admitir errores por la invasión de Irak en busca de armas de destrucción masivas que él aseguró que había y no era así. Mientras que sobre los atentados, continúa defendiendo que su Gobierno "dijo la verdad en todo momento". Algo que ya se ha demostrado que es falso, ya que aseguraron que había sido ETA cuando ya se sabía que eran los islamistas los que estaban detrás.

Iñaki López representa a muchos con sus palabras sobre Aznar

Tras escuchar semejantes declaraciones, Iñaki López ha sido incapaz de morderse la lengua. A través de su cuenta de X, el presentador de 'Más Vale Tarde' ha escrito: "Tanto ha insistido que ha acabado creyéndose sus propias trolas". Y es que por mucho que una mentira se repita muchas veces, no se acaba convirtiendo en verdad, como así piensa José María Aznar.

Tanto ha insistido que ha acabado creyéndose sus propias trolas. https://t.co/xStQP6mjpU — Iñaki López (@_InakiLopez_) October 16, 2025

El marido de Ana Botella es uno de los protagonistas de la última serie documental de Movistar Plus+, 'La última llamada', donde comparte protagonismo con los demás expresidentes del Gobierno de España: su predecesor Felipe González (PSOE), y sus sucesores, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). En su episodio, José María Aznar recuerda el atentado que sufrió de la banda terrorista ETA el 19 de abril de 1995, cuando tuvo que salir "gateando del coche" tras la explosión, así como su decisión de que España entrara en el euro en la primera fase, una decisión que, según él, "no fue fácil".

Aznar defiende la invasión de Irak y su gestión del 11M

También defiende la polémica 'foto de las Azores' que se hizo con George W. Bush y Tony Blair, previa a la invasión de Irak en marzo de 2003. "Creo que no me equivoqué", asegura Aznar, defendiendo así una invasión con la que casi todo el país estaba en contra. Al ser preguntado si cree que cometió un error, después de que la CIA haya dicho que fue un análisis erróneo y que incluso Bush y Blair admitiesen el error, él deja claro que "yo no. Es que todos esos errores se reconocen cuando ya se sabe la historia".

Además, considera que "ese tipo de razonamientos" le "parecen inútiles, porque uno no juzga en un momento determinado por lo que sabe después, sino por lo que sabe en ese momento". Respecto a los atentados del 11M en Madrid, insiste en que su Gobierno "dijo la verdad en todo momento, en todos los minutos del día". Todo ello pese a que el por entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, afirmó que las Fuerzas de Seguridad no tenían "ninguna duda de que el responsable" era ETA, cuando ya sabían que era muy improbable y que todo apuntaba al terrorismo islamista.

Unas palabras que han provocado la indignación de quienes sufrieron en sus carnes los mayores atentados de la historia de España, que dejó 191 fallecidos y cientos de personas heridas y con secuelas de por vida. Y es que como dice Iñaki López, de tanto repetirlo, él mismo ha "acabado creyéndose sus propias trolas".