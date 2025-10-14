Iñaki López señala de un modo insólito a Jorge Javier desde La Sexta tras lo emitido en 'Más vale tarde'

Iñaki López ha reaccionado en 'Más Vale Tarde' a las palabras que Donald Trump ha dedicado a Pedro Sánchez durante el encuentro de presidentes con motivo de la firma de acuerdo de paz en Gaza celebrada en Egipto. En pleno acto, el presidente de los Estados Unidos buscó con la mirada a Pedro Sánchez y le dedicó las siguientes palabras: "¿Dónde está España? ¿Estáis intentando convencerlo de lo del PIB? Nos acercaremos, nos acercaremos. Qué fantástico trabajo el que estáis haciendo".

Un inesperado elogio que ha servido a Iñaki López para lanzar un dardo al Partido Popular. "Me sé de algún presidente de la oposición al que esto le va a hacer estallar la cabeza", aseguraba el presentador del programa vespertino de La Sexta, en clara referencia a Alberto Núñez Feijóo.

Aunque recordaba que "esto lo ha hecho con todos los líderes que estaban a su espalda. Iba uno a uno, cuál profesor, repasando con cada uno de ellos: 'Tienes que mejorar, tú actitud no es la correcta…', y ha llegado el caso de Pedro Sánchez: 'Estáis haciendo un buen trabajo, ya hablaremos'".

"¿Creéis que a Pedro Sánchez le hace ilusión recibir un elogio de Trump?", ha preguntado Cristina Pardo. A lo que Juan Fernández-Miranda ha respondido que "a Pedro Sánchez le interesa mucho que Trump hable bien de él y estar en esa foto". "Te lo digo porque hace tres semanas estábamos diciendo es que lo que le interesaba a Pedro Sánchez era confrontar con Trump", añadía la presentadora.

Iñaki López compara a Trump con Jorge Javier Vázquez

Fernández-Miranda cree que "a Pedro Sánchez le interesa confrontar con Trump, confrontar con Ayuso, pero a Pedro Sánchez presidente del Gobierno le interesa que Donald Trump no le sitúe en el sitio de los malos y nos meta un castigo en cualquiera de las posibilidades infinitas que tiene Estados Unidos".

Mientras que Elisa Beni observa un tono sarcástico en el comentario de Trump: "Le está diciendo 'estáis haciendo un buen trabajo con el PIB y ya hablaremos de esto'". "Es Jorge Javier Vázquez conectando con la isla y diciéndoles a los concursantes cómo va lo suyo", sentenció Iñaki López, refiriéndose al presidente americano.