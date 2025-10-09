El encendido arranque de Buenafuente en su programa de TVE sobre lo que esconde el plan de paz de Trump para Gaza

Andreu Buenafuente ha arrancado 'Futuro Imperfecto' este jueves con un extenso monólogo de apertura centrado en las últimas negociaciones entre Israel y Palestina. Así, el presentador no ha perdido la oportunidad de ironizar sobre el papel que Donald Trump ha jugado en el plan de paz y el alto al fuego, sentenciando también cuál es la única manera de hacer justicia ante el genocidio perpetrado por el estado israelí.

"Hoy nos hemos levantado con la noticia de un primer acuerdo del plan de paz entre Israel y Palestina. Desde aquí queremos celebrar el alto al fuego y que se haya puesto fin al bloqueo de la ayuda humanitaria. Uno de los artífices del acuerdo ha sido Donald Trump, como ya se ha encargado de repetir varias veces, pero muchas veces", ha comenzado subrayando con sorna el humorista.

Andreu Buenafuente sobre la tardía actuación de España en el embargo de armas: "Siempre a la última"

"Además han intervenido Qatar, Egipto y Turquía, países que como todos sabemos respetan muchísimo los derechos humanos. Imagínate cómo era la cosa que hasta esos países han dicho 'Hombre Netanyahu, te estás pasando...", continuaba explicando Andreu Buenafuente, dejando una vez más clara su condena por la masacre que continúa viviendo el pueblo palestino.

Y el conductor de 'Futuro Imperfecto' no dudaba en lanzar un dardo por la tardía determinación de nuestro país. "Por parte de España, el decreto de embargo de armas a Israel se ha aprobado justo cuando ha habido acuerdo de paz. Bueno, vamos un poquito tarde, no muy oportuno y siempre a la última. Solo han tenido dos años de genocidio para hacerlo, pero más vale tarde que nunca", subraya a regañadientes.

Con el mismo tono crítico, Andreu Buenafuente se ha llevado las manos a la cabeza al recordar al protagonista de este acuerdo. "Y pese a que un alto al fuego siempre es una buena noticia, hay cosas que yo aún no tengo muy claras. Por ejemplo, ¿en qué va a consistir un acuerdo que promueve un presidente de Estados Unidos que comparte vídeos bailando en una Gaza convertida en resort de Israel? Es que no sabemos si celebrarlo o no", lamentaba el presentador.

"La paz real será posible cuando veamos a Netanyahu siendo juzgado"

"No sé si lo habéis notado, pero ha acelerado el acuerdo entre Israel y Palestina justo antes de que otorguen el Premio Nobel de la Paz. Qué casualidad... Es como los niños que se portan bien la semana antes de que venga Papa Noel", ha señalado el humorista, poniendo el foco en las intenciones reales del presidente de Estados Unidos tras este movimiento.

"Tampoco tengo claro si Israel no volverá a romper esta tregua como ha hecho otras veces. Lo que sí tengo claro es que la paz real será posible el día que veamos a Netanyahu siendo juzgado. Mientras tanto no nos queda otra, vamos a agarrarnos a este respiro momentáneo y esperemos que dure lo máximo posible", ha terminado sentenciando Andreu Buenafuente .