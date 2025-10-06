Andreu Buenafuente da la réplica a VOX de un modo incontestable tras sus graves amenazas a RTVE

Andreu Buenafuente, con su 'Futuro Imperfecto', programa que se emite en La 1 los jueves tras 'La revuelta', se han convertido en uno de los rostros más exitosos de TVE. Y, junto a otros rostros de la cadena, como Marc Giró, Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo, en blanco de los ataques y amenazas de la ultraderecha española.
El comunicador catalán ha concedido una entrevista a ElPlural.com donde, entre otros temas, se pronuncia sobre estos ataques. El pasado jueves, el espacio producido por El Terrat (The Mediapro Studio), logró máximo de temporada con un gran 13,2% de cuota de pantalla. Un nuevo éxito para la cadena pública, en una noche en la que compite contra uno de los pesos pesados de Telecinco, 'Supervivientes All Stars'.
Buenafuente reconoce no saber exactamente a qué se debe esta buena acogida entre la audiencia: "Creo que se han dado unos factores muy interesantes de quizás una trayectoria larga, una formato muy directo y fresco, que intenta romper muchos filtros anteriores, como los platós, las secciones… Es decir, la televisión más convencional. Te vas a algo mucho más directo y casi teatral".
"Pensar que a las 23:20 horas hay unas personas en su casa y siguen ahí hasta las doce y pico, me parece alucinante. Y yo estoy muy agradecido, la verdad. Porque esto también lleva a otra cosa, que es el esfuerzo que genera todo esto tan grande que cuando no hay retorno, que también lo hemos vivido, te quedas un poco como que… Pero cuando hay un cierto match que dicen ahora, ostras, te dan las ganas y la energía para venir cada semana", añade.
Andreu Buenafuente reacciona a la retirada de España de Eurovisión
Andreu Buenafuente ha sido uno de los comunicadores que más ha denunciado el genocidio en Gaza por televisión. Por tal motivo, le "parece bien" la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión si la UER permite la participación de Israel. "Creo que la concienciación con el genocidio de Palestina es una bola de nieve social que ha ido creciendo. Tampoco tiene más méritos ser los primeros porque realmente estábamos todos colapsados por el terror. La sociedad ha dicho 'No tragamos con esto', y RTVE se alinea con esa corriente que, por supuesto, yo estoy de acuerdo con ella", asegura.
Aunque está "totalmente en desacuerdo" con que sea una corriente de izquierdas: "Es una corriente de humanidad y cuando se usa en pasivo la acusación de 'Se está usando el dolor de Palestina', me parece de lo más mezquino que se puede decir. Estamos aquí sin colores políticos, por humanidad. A mí me parce que tiene que haber un montón de gente de derechas que no puede ver las imágenes de niños muriendo. Entonces, por favor, estaría bien que vaciáramos de mala política eso".
Buenafuente responde a los ataques de Vox a RTVE
Respecto a quienes aseguran que la actual TVE está demasiado encorada a la izquierda, Andreu Buenafuente reconoce que "respeto" esas opiniones. Aunque "yo les digo que para mí es una muy buena época. La gente dirá 'hombre, claro, porque estás dentro'. Te aseguro que aunque estuviera fuera, yo diría que a mí esto me empieza a sonar bien". "Respeto todas las críticas, pero que valoren sobre todo la profesionalidad que se está metiendo aquí. Me gustaría soñar, que no va a pasar, que estuviera en un campo neutro de la tele pública, que pagamos todos", añade.
A las amenazas de Vox de entrar en TVE con "una motosierra o un lanzallamas" si llegan el Gobierno, el catalán considera que "esos exabruptos me los tomo como una actuación. Ya dijimos en el programa que no vamos a entrar en ese juego por un compromiso casi honesto y ético. No podemos estar en el rebote de 'Mira lo que habéis dicho', porque es mundial el a ver quién dice la más gorda".
En su opinión, "nosotros debemos estar en otro ángulo. La propia explicación ya define el personaje. Nosotros estamos en otro campo, que es el de hacer las cosas como sabemos, pero no entrar a ese trapo. No estoy cómodo ahí. No lo digo como el tío de los grandes valores, es que no estoy cómodo. Soy anticonflicto, antiviolencia, antiodio, y me pongo muy mal y digo: 'Esto no va conmigo. No me lo están diciendo a mí. Yo no escucho esto'", sentencia Andreu Buenafuente.
