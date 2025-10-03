Pocos han dicho más altísimo y clarísimo que Buenafuente lo que está pasando con la flotilla asaltada por Israel

Andreu Buenafuente ha arrancado 'Futuro Imperfecto' este jueves en TVE repasando la actualidad más inmediata dejando clara su firme condena a la detención de la Flotilla por parte del ejército israelí cuando se encontraba a pocas millas de Gaza. Y el presentador, además de poner en valor el trabajo humanitario de la flota con la población palestina, ha señalado lo que puede ocurrir ahora.

"Hoy no podemos empezar de otra manera que no sea mandando nuestro apoyo a la tripulación de la Flotilla", adelantaba el conductor de 'Futuro Imperfecto' nada más aparecer en el escenario para reencontrarse con su audiencia como cada jueves haciendo un repaso, desde el humor, sobre la actualidad en el mundo.

Andreu Buenafuente condena la detención de la Flotilla a manos del ejército israelí: "Estaban en aguas internacionales"

"Ayer fue interceptada por fuerzas israelíes, no pudieron completar la misión humanitaria que pretendían, que era ayudar a Gaza. Bueno, Israel ha terminado ilegalmente, ya que estaban en aguas internacionales, con el viaje de la Flotilla", ha comenzado explicando Andreu Buenafuente antes de dejar clara su firme condena ante el secuestro de la embarcación por parte del ejército israelí.

"Que yo creo que no termina porque se convierte en protestas para este fin de semana, así que esto solo acaba de empezar, la respuesta ciudadana... Esto no nos para nadie ya", anunciaba entre aplausos cargado de optimismo, aplaudiendo la iniciativa de nuestro país para proteger al barco. "Este miércoles había entrado en zona de riesgo y el Gobierno español la acompañó con un buque de guerra", recordaba el conductor.

Sin embargo, Andreu Buenafuente no ha dudado en poner el foco en la actuación de la embarcación española. "Lástima, porque el buque dio apoyo a la Flotilla hasta llegar a aguas peligrosas y luego... ¿Entonces exactamente de qué las protegió? Parecía que iba a ir hasta el final pero luego fue marcha atrás", ha señalando el presentador de 'Futuro Imperfecto'.

"Esperamos que los miembros de la Flotilla puedan volver a casa sanos y salvos, al fin y al cabo se trata de una misión que, ante la inacción de los gobiernos, simplemente pretende aportar algo de humanidad al conflicto", terminaba sentenciando el humorista, dejando una vez más claro su firme condena del genocidio en Gaza y poniendo el foco en la necesidad de iniciativas como la Flotilla para asistir a las víctimas en el territorio palestino.