El público cancela a Risto Mejide por lo que ha soltado de la Flotilla: "Te apago, me voy con Marta Flich y Gonzalo Miró"

Como era de esperar, 'Todo es mentira' ha abordado este jueves la última hora sobre la intercepción de la Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza. Y Risto Mejide no se ha reprimido su opinión sobre lo sucedido con los 400 tripulantes de la Flotilla, entre los que habría más de 30 españoles. Una opinión que lejos de calmar el debate ha provocado gran indignación en las redes sociales.

Fue a última hora del miércoles cuando el Ejército israelí interceptó a los barcos de la Flotilla que pretendía llegar a Gaza. Ahora la situación de todos los activistas retenidos es muy incierta y la mala relación que existe entre nuestro país e Israel hacen que las relaciones diplomáticas se encuentren en un punto muerto.

Después de haber sido muy tajante durante los últimos meses al defender que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, Risto Mejide ha sorprendido con su beligerante discurso sobre los activistas de la Flotilla. "Si no lo digo, reviento. Para mí esto no tiene nada que ver con la valentía, sino con la temeridad. Un valiente, un héroe, es el que va a salvar a las víctimas y me parecería genial, ojalá, sirviera para que dejaran de masacrar a la población gazatí", empezó diciendo el presentador.

Tras ello, el publicista dejaba claro que para él lo que está pasando en Gaza es indignante por si le acusaban de estar con Netanyahu. "Yo aquí he dicho que esto es un genocidio, y me da igual lo que diga la legislación internacional, porque lo que está haciendo Netanyahu es un genocidio, un exterminio total", recalcaba.

Y es que aunque Risto Mejide dejaba claro que consideraba que la causa que defienden los activistas de la Flotilla es legítima no comparte sus maneras de actuar pues ponen en peligro a todo el país. "Un héroe no implica a nadie más en su gesta, pero lo que han hecho ellos es poner en peligro la relación entre España e Israel, en un momento tan delicado. Sin habernos preguntado a los demás, y sin tener la legitimidad que tiene un ejército, que es a quien le hemos entregado esa legitimidad de la fuerza", defendía.

Durante el debate, Risto también se atrevía a hipotetizar que habría pasado si en lugar de solo interceptarlos hubiera habido violencia en el asalto. "Imagínate por un momento que, en lugar de haber sido interceptados, hay un momento de violencia entre alguno de esos españoles y algún soldado israelí, quienes precisamente no se han caracterizado por respetar el derecho internacional. Si se lo saltan también con ciudadanos españoles, ¿en qué situación nos deja eso a todo el pueblo español?", se preguntaba.

"La causa me parece totalmente lícita, pero el medio totalmente inapropiado. Por suerte, los soldados israelíes han actuado de esa manera, porque pegan un tiro ahí y la que nos lían a todos como estado", incidía Risto Mejide en 'Todo es mentira'. "Valentía es arriesgarte tú, no arriesgar a todo un país", sentenciaba.

Lluvia de críticas al alegato de Risto Mejide contra la actuación de la Flotilla

Unas palabras de Risto Mejide que han indignado y mucho a los espectadores. Son muchos los que no han dudado en cuestionar al presentador por haber señalado a los activistas sin ningún pudor. "El asco que está dando Risto es increíble", "Risto dando asco infinito, cobarde cómplice" o "Apago ya" son algunos de los mensajes que se han podido leer contra el presentador.

"A mí no me han metido en esto". By Risto Mejide calentito en su plató.

Se llama mirar solo por tu culo, o tener empatía.

Altura mayormodo del Titanic, que se lleva el bote mientras se mueren los niños y los pobres de "tercera clase.

Te apago ya.#TeM, #TEM2O, #FreePalestine pic.twitter.com/rCtXehBeK1 — Miguel Revelles (@miguelrevelles) October 2, 2025

#TEM20

RISTO MEJIDE ME ESTÁS DECEPCIONANDO BASTANTE CON EL TEMA DE LA FLOTILLA HABLAS DE TEMERIDAD NO DE VALENTÍA Y YO HABLO DE COBARDÍA FRENTE AL FUERTE DE NO HACER NADA Y DE SOLO HABLAR HABLAR HABLAR HABLAR HABLAR Y HABLAR COBARDÍA RISTO MEJIDE — ZOILO. (@ZoiloMCMLIX) October 2, 2025

@ristomejide el asco que esta dando Risto Mejide sobre el tema de flotilla es increible. — RealekoBat🇵🇸🇵🇸 (@RealekoB) October 2, 2025

Risto Mejide dando asco infinito, culpando de temerarios a la flotilla y diciendo que, en caso de que los sionazis de Israel hubieran atacado violentamente la flotilla se hubiera puesto en peligro la relación de Israel con el pueblo español...

ERES UN MIERDA!

COBARDE!

CÓMPLICE! — Gotzon (@Gotzoki) October 2, 2025

La cloaca mediática de TEM al servicio del PP criticando a la flotilla. Risto y Chicote dando vergüenza ajena con sus comentarios miserables contra la Flotilla. #tem2o — El Principito📣🔻🇵🇸🍉 (@principitoXXI) October 2, 2025

#tem2o@ristomejide Sabía que eras limitado, pero hoy lo confirmas sin necesidad de ingenieros. Los integrantes de la flotilla están abriendo los ojos a lo que hoy vivimos como un genocidio. Te recuerdo que el término 'genocidio' fue definido en 1944 por un judío Raphael Lemkin — dani (@pormimismo1) October 2, 2025

El absoluto desprecio a los activistas de Risto Mejide es evidente.



Luego se llena la boca diciendo que él sí califica lo de Gaza de genocidio.



Risto es, básicamente, un gilipollas esférico. — sally simpson 🇵🇸 (@akrazzia) October 2, 2025

leo los comentarios y la mayoría no puden dar má asco, Risto creo que se equivoca #TEM2O — sonidos1000 (@sonidos1000) October 2, 2025

No o esperaba menos de ti Risto.

Primer ser despreciable sobre Gaza Ayuso y cia., en segundo lugar tu mismo.

Que entiendes por valentía: un plató y un sillón donde sentar tu engreído culo?#tem2o — Dejota (@jurado_diego) October 2, 2025

#TEM2O Risto se te ve el plumero. — Xavier Rojas 🏀 (@Xavier516154317) October 2, 2025

Es terrible cómo entre colaboradores y presentador, señalan desde sus cómodas vidas, a voluntarios que llevan ayuda humanitaria, mientras se juegan sus vidas.

TERRIBLE — Jota R. (@J0taErre77) October 2, 2025

Eres despreciable Risto, los han abordado en aguas internacionales el criminal de Netanyahu, la verdad que tú ahí sentado no vas a conseguir nada. Esto no lo leerás, pero muchas personas de bien pensamos lo mismo — antonio (@antonio8dsg) October 2, 2025

Qué vergüenza y repulsión esvuchar a Risto y Chicote! 🤮🤮🤮 — Anuska (@Anuska91310931) October 2, 2025

Me voy con Marta Flich y Gonzalo Miró 👋👋👋 — elena 🌹 (@elena79417566) October 2, 2025