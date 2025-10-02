El marido de Hanan Alcalde da el 'bofetón' del día a Nacho Abad por "terrorismo informativo" y le lanza esta acusación

Tras el abordaje del Ejército israelí, alrededor de 200 personas han sido detenidas de los 530 tripulantes que componen la Flotilla. Al menos 30 de ellas son españolas, y entre sus nombres se encuentra el de la activista Hanan Alcalde, una de las máximas representantes de esta misión humanitaria a Gaza. Pues bien, su marido ha entrado en directo en 'En boca de todos' y ha puesto de vuelta y media a Nacho Abad, atribuyéndole responsabilidades.

"Estoy preocupado", le ha trasladado el presentador a Amin, al que ha preguntado si tenía noticias de su mujer tras informarse del arresto. "Hombre, me alegra escuchar que estás preocupado y más viniendo de ti y de tu programa, puesto que vosotros habéis sido los que le habéis puesto precisamente en la situación que está. Habéis dado lugar a que puedan relacionarla con temas de Hamás y con esas barbaridades y ese terrorismo informativo que estáis haciendo con una ciudadana española", ha clamado alto y claro el entrevistado.

Y es que, en la última participación de Hanan Alcalde en 'En boca de todos', se le interpeló para que se mojara sobre Hamás y se le colocó falsamente como negacionista del terrorismo de la milicia palestina. Algo que podría perjudicarle de cara a esa detención por parte de las fuerzas israelíes.

"Deberíais disculparos e intentar mediar y hacer todo lo posible para que no corra riesgo una persona, madre de seis hijos, que se está dejando su vida con una acción humanitaria porque ya no permitía ver lo que se estaba cometiendo en Gaza y lo que se está permitiendo al Estado genocida de Israel por parte de todos los gobiernos internacionales", ha proseguido vehementemente Amin.

Que no ha ocultado su "indignación de ver cómo un programa de televisión de su propio país la estaba poniendo en ese riesgo porque hay precedentes de compañeros humanitarios que han ido jugándose la vida", ha añadido, muy exaltado contra Nacho Abad y el magacín que encabeza en Mediaset.

"Con todo el cariño, yo a Hanan solo le pregunto: '¿qué es Hamás para ti?' Y yo no le obligo a responder", ha replicado el comunicador de Cuatro. "No la dejasteis expresarse", ha denunciado Amin, lo que a su juicio ha dado lugar a malas interpretaciones respecto a la postura de Hanan Alcalde sobre Hamás. "Pero ¿estamos de acuerdo en que Hamás es una organización terrorista?", ha insistido Nacho.

"Volvéis a querer a hacer mención a Hamás. Mira, si tú lo que quieres es que diga eso en tu programa, por supuesto, todo acto hecho contra la población civil es un acto terrorista y se condena. Pero os quedáis siempre ahí. En vez de estar hablando de Israel y del genocidio, acabáis hablando de Hamás. Y no queremos hablar de Hamás, queremos hablar de esos niños hambrientos, de esa población civil masacrada, de esa limpieza étnica", ha confrontado Amin, poniendo los puntos sobre las íes a Nacho Abad y a su equipo de colaboradores del ala derechista.

"Yo le pregunto a Hanan y una pregunta no es ningún delito", se ha defendido el periodista y conductor de 'En boca de todos'. "Pero estáis desviando el verdadero tema y el foco de atención", ha reiterado el marido de Hanan Alcalde en una entrevista muy tensa.