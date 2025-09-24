Varapalo para Nacho Abad en Mediaset tras las últimas audiencias de 'En boca de todos', dobladas por la competencia

Después del notable 7,2% del lunes, que se convirtió en la segunda mejor cuota de la presente temporada, 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad, sufrió una fuerte caída en audiencias en la entrega ofrecida este martes, 23 de septiembre.

Y es que el magacín marcó un maltrecho 4,9% de cuota de pantalla y apenas congregó a 149.000 espectadores de media. Supone una pérdida de hasta 2,3 puntos respecto al día anterior y de dos puntos si lo comparamos con el 6,9% que alcanzó el pasado martes 16 de septiembre.

Un duro golpe de realidad para Nacho Abad, pues este descenso, muy considerable, le aleja de su rival y, ante todo, rompe con la racha positiva del formato de Mediaset producido en colaboración con Mandarina ('De Viernes', 'Código 10', 'El precio de' y 'Lo sabe, no lo sabe').

Ese citado 4,9% colocó a 'En boca de todos' muy por detrás de su inmediato competidor. 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras se impuso con creces al obtener un gran 8,5% de share y casi 300 mil seguidores en La Sexta. Es decir, prácticamente dobló en audiencias al espacio de Cuatro.