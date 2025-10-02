El marido de Hanan Alcalde se planta ante lo vivido en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat: "No manipulen"

El abordaje del Ejército israelí a la Flotilla que pretendía llegar a Gaza con ayuda humanitaria está siendo el gran protagonista del día en todos los programas. Según el gobierno de Netanyahu toda la Flotilla ha sido interceptada salvo un único barco. Hay en torno a 30 españoles detenidos. Y para hablar sobre la preocupación de las familias, Joaquín Prat conectaba con Amín, el marido de Hanan Alcalde, una de las activistas referentes.

Si por la mañana, el marido de esta activista se enfrentaba con Nacho Abad en 'En boca de todos', por la tarde el hombre no ha dudado en plantarse ante Carlos Cuesta por cómo estaba tratando el tema y a los activistas detenidos por el gobierno israelí.

Amín, el marido de Hanan Alcalde reconocía estar muy preocupado por la situación en la que se encuentra su mujer y el resto de la tripulación de la Flotilla. "Me parece muy fuerte que los gobiernos no estén actuando al respecto, ¿qué delito han cometido para que personas activistas por la humanidad que iban de forma pacífica con alimentos acaben primero secuestrados porque no hay base legal y encima que digan que pueden entrar en prisión?", se preguntaba el hombre ante Joaquín Prat. "Estamos ansiosos y más por los antecedentes que hay y como tratan a las personas", añadía.

Tras escucharle, Joaquín Prat le decía que su mujer Hanan Alcalde estaba bastante tranquila cuando hablaban horas antes del abordaje en 'El tiempo justo' y que ellos ya se esperaban este resultado. "Sí que eran conscientes y se planteaban el peor de los escenarios, ella iba se despidió como si fuera a perder la vida y se me ponen los pelos de punta solo de recordarlo", le contaba el hombre al presentador.

Después la tensión empezaba a notarse en el ambiente cuando Carlos Cuesta tomaba la palabra. "Amín ha dicho que sabían que no iban a poder entregar la ayuda humanitaria pero ellos decían que iban a eso, entonces el objetivo nunca era entregar ayuda humanitaria, lo cual la sitúa en una posición muy dudosa", soltaba el periodista. "No manipulen por favor, no empecéis con el juego sucio, la Flotilla claro que iba a entregar y a intentar romper un asedio pero se entiende que la capacidad de esos barcos no podía aguantar muchos días pero cualquier ayuda es importante no se puede decir esas barbaridades", solicitaba Amín dando la cara por los activistas.

"Los descalificativos te los quedas para ti. Amín están entrando por vía terrestre", trataba de replicarle Carlos Cuesta provocando la indignación del marido de Hanan Alcalde. "Perdone caballero, ¿Qué descalificativo? Deje sus monólogos", le contestaba Amín. "Si dejas de chillar Amín a lo mejor te enteras, ¿barbaridad qué te parece?", le espetaba el colaborador de Joaquín Prat. "Caballero escúcheme no me haga esto, mi mujer está en riesgo, me está poniendo usted nervioso porque yo estoy en una situación de tensión para que usted esté intentando hacer esto", aseveraba Amín.

Joaquín Prat frena a Carlos Cuesta tras su rifirrafe con el marido de Hanan Alcalde

Carlos Cuesta y Amín, el marido de Hanan Alcalde

"Pues relájese", le soltaba Carlos Cuesta con muy poca empatía antes de que Jaoquín Prat tratara de tomar la palabra para pedir calma y dejar claro que no querían poner nervioso a Amín. "No se lo voy a permitir, que hay personas que son dignas y dan su vida por la de otros", defendía Amín mientras se escuchaba a Carlos Cuesta diciendo "claro, claro" con tono de burla. "Mire no quería decir nada pero ahora si le voy a decir que eres un impresentable y una persona inhumana", espetaba indignado el marido de Hanan Alcalde.

"Inhumano sí, no como Hamás que es una organización terrorista", le replicaba Carlos Cuesta. "No quiero hablar más con usted. Joaquín por favor no quiero hablar más con este caballero, por favor Joaquín", le pedía Amín al presentador. Tras ello, Joaquín Prat tomaba las riendas para decirle que espera que lleguen pronto noticias de su mujer. "¿Tú crees que tu mujer va a firmar la solicitud de deportación o va a seguir hasta el final?", le cuestionaba Joaquín Prat. "Pues no lo sé Joaquín, es una decisión personal", le contestaba el hombre.

Tras ello, Amín insistía en defender que es indecente lo que está pasando con su mujer y el resto de personas de la Flotilla pues solo querían llevar ayuda humanitaria y que no han cometido ningún delito. "Cuando hay un juicio es porque ha habido un delito, ¿pero aquí donde está el delito? Hablar con los abogados internacionales, coged la legislación vigente. Si es que no han llegado ni a la zona que llaman de exclusión, han sido secuestrados y el gobierno tanto el nuestro como los demás se lo tienen que tomar como un ataque personal, creo que tenéis sentido común", sentenciaba el marido de Hanan Alcalde.

"Yo llamo a una rebelión, tenemos que salir todos a las calles, esto no se puede permitir, el mundo no puede continuar así porque sino la humanidad habrá perdido, esto no va de ideologías, ni religiones ni partidos políticos, es un tema de humanidad y es vergonzoso que haya siquiera que defender esta postura", clamaba el hombre. Tras ello, Joaquín Prat le decía que empatizaba mucho con él y que entendía lo complicado que debe ser para él la situación. "Muy complicado como para que ese señor que no sé ni quién es sea tan mezquino", aseveraba Amín volviendo a señalar a Carlos Cuesta. "Ahórrate los insultos y dedícaselos a Hamás que es un terrorista", le contestaba el periodista. "No entremos otra vez ahí", le pedía por su lado Joaquín Prat dando por zanjada la conexión.