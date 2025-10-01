Al grito de "fascista", una activista de la Flotilla planta a Antonio Naranjo en 'El tiempo justo'

Este miércoles hay mucha preocupación por la Global Sumud Flotilla, la Flotilla que viajó a Gaza desde Barcelona con ayuda humanitaria por la amenaza del estado de Israel pues están a punto de llegar a la zona declarada por el gobierno de Netanyahu como de exclusión. Y para conocer la última hora, Joaquín Prat conectaba en directo con la activista Hanan Alcalde, que se plantaba en 'El tiempo justo' al escuchar a Antonio Naranjo.

Después de que el Gobierno haya prestado todo su apoyo a la Flotilla, este miércoles le ha recomendado que no se acerque a la zona de exclusión por su propia seguridad. Sin embargo, los activistas quieren llegar hasta la franja de Gaza para poder proporcionar toda la ayuda humanitaria que Netanyahu les está negando en pleno genocidio.

Por ello, Joaquín Prat conectaba con Hanan Alcalde para conocer cómo se encontraban los activistas de la Flotilla y en qué punto se encontraban. "No entendemos como el gobierno español reconoce el Estado de Palestina y como luego no reconoce esas aguas porque esas aguas son de Palestina", aseveraba de primeras la activista.

Tras ello, Hanan Alcalde explicaba que habían pasado una noche muy dura porque Israel está amenazando con drones y con otros barcos a las embarcaciones que están por la zona para interceptar sus comunicaciones como les ha pasado a los periodistas de Al Yazira. Era entonces cuando Antonio Naranjo pedía poder hablar.

Hanan Alcalde corta la conexión con 'El tiempo justo' y se niega a hablar con Antonio Naranjo

"Hola Hanan. Con tu permiso, soy Antonio Naranjo, ese al que en las redes has estado llamando fascista, pero déjame que a pesar de ser una fascista para ti te haga dos preguntas concretas", le decía el periodista. "¿Por qué habéis rechazado la oferta de Israel de llevar al puerto de la marina de Ascalón que está a 5 minutos de Gaza esa ayuda humanitaria?", le cuestionaba.

"Muy sencillo, porque si Israel tuviera la intención de alimentar a los palestinos dejaría que entrara la ayuda por la Franja", le contestaba de forma clara Hanan Alcalde al colaborador de 'El tiempo justo'. "Importará más que vosotros entrarais por una zona ilegal al ser una zona de guerra, que está protegida por Israel", le replicaba Naranjo.

Tras escuchar esas palabras del colaborador, la activista se plantaba y se negaba a seguir hablando en 'El tiempo justo'. "Importaba romper un asedio ilegal", defendía Hanan dejando claro que Gaza está asediada por tierra, mar y aire. "Yo con fascistas no voy a hablar, la verdad, y con una persona que blanquea el genocidio, no voy a hablar. No permito que se blanquee el genocidio", terminaba espetándole a Naranjo antes de cortar la videollamada.

"La pregunta no va a tener contestación porque han cortado la comunicación", le advertía Joaquín Prat a su compañero. "Claro porque cuando tú te dedicas a la propaganda y a hacer el ridículo y te importan un carajo las víctimas de Gaza cuando les preguntas por lo que de verdad podrían hacer si quisieran ayudar o les preguntas por la inspiración que tienen, que es próxima a Hamás y niegan las violaciones a mujeres pues hacen esto", se defendía Antonio Naranjo. "Esa propaganda será la tuya", le soltaba Rodolfo Irago. "La conclusión que acabas de hacer, esta persona te guste más o menos ha dejado a su familia y va allí a llevar ayuda humanitaria y me parece una falta de respeto", le cuestionaba también Gema Peñalosa.