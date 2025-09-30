Risto Mejide deja KO a Antonio Naranjo al desmontar su bulo en directo y en su cara: "Este no te ha funcionado"

Antonio Naranjo ha quedado este martes completamente retratado en 'Todo es mentira' como un experto en propagar bulos. Y es que incluso Risto Mejide le desmentía en directo sus afirmaciones sobre la llegada de la UME a Ibiza por el temporal que ha afectado a las Baleares.

Así, 'Todo es mentira' se hacía eco este martes de la última hora sobre las tormentas que están afectando a Ibiza y Formentera después de que en los últimos días hayan sido Zaragoza, Tarragona, Castellón y Valencia las ciudades más afectadas. Y para ello conectaba con Mónica Marí, periodista y vecina de la isla pitiusa.

Tras hablar con ella, Antonio Naranjo lanzaba una pregunta. "¿Ha pedido las Islas Baleares la intervención de la UME? Es que es con lo que hemos arrancado la pieza y la entrevista. ¿A qué no? Lo ha movilizado el gobierno directamente sin la necesidad de que nadie la solicite. Lo digo para episodios del pasado que demuestran que, cuando uno quiere, puede y que, cuando no quiere, hace que parezca que no se puede, pero siempre se puede", soltaba el colaborador.

Y nada más escucharle, Risto Mejide le desmontaba en directo sus argumentos. "Me dicen que el gobierno balear ha solicitado hace tres horas la intervención de la UME", le comentaba el presentador a su compañero dejándole fuera de juego. Aunque Antonio Naranjo no se daba por vencido y trataba de salir al paso de su gran metedura de pata.

Antonio Naranjo, retratado por su bulo en 'Todo es mentira'

Risto Mejide y Antonio Naranjo en 'Todo es Mentira'

"Bueno te pongo otro ejemplo", aseveraba. "Sí, porque este no te ha funcionado", le replicaba Risto Mejide. "Era una fake, como chiste ha sido gracioso", apostillaba por su parte Virginia Riezu. "No, no era ninguna fake. Pero te pongo otro que no me vas a tirar. Tú estás diciendo que las Baleares han pedido la intervención de la UME, bien puede ser cierto, pero ahora te voy a poner otro ejemplo donde no ha pasado", insistía el colaborador.

"Cuando el gobierno quiere mandar un barco de guerra para escoltar a la flotilla de las tentaciones no hace falta que nadie se lo pida", soltaba Antonio Naranjo. "Es que como se puede ser tan faltón", reaccionaba Risto Mejide mientras otro colaborador pedía respeto hacia una flotilla que está haciendo labores humanitarias en Gaza.

Tras ello, Antonio Naranjo trataba de defenderse. "¿Yo respeto para una señora que ha salido diciendo que no ha habido violaciones de israelíes? Pues se lo tienes tú si te da la gana, pero yo no se lo tengo a esta tropa", se justificaba. "Naranjo tienes que dejar de escuchar a Jiménez Losantos", le decía entonces Virginia Riezu. "Yo estoy con Herrera, no escucho a Jiménez Losantos. A lo mejor eres tú la que tienes que dejar de escuchar a Angels Barceló y a Silvia Intxaurrondo", le espetaba el periodista. "Ay que me descojono", comentaba por lo bajini la humorista.