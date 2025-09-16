Mediaset da más cuota de pantalla al polémico Antonio Naranjo con dos programas en Telecinco

Antonio Naranjo ha decidido abandonar 'Y ahora Sonsoles' tras ser uno de los colaboradores que ha acompañado a Sonsoles Ónega desde el principio. Esta decisión llega después de que el periodista haya decidido fichar por Unicorn Content y participar en dos de sus programas estrella en Telecinco.
Así, según avanza Formula TV, Antonio Naranjo ha optado por saltar a la competencia de Sonsoles y fichar por 'El tiempo justo', el programa de Joaquín Prat para formar parte de su tertulia de opinión junto a otros rostros como María Jamardo, Carlos Cuesta y Estefanía Molina.
Pero además de su fichaje por 'El tiempo justo', donde se estrena este mismo martes 16 de septiembre, Antonio Naranjo también se incorporará al equipo de 'El programa de Ana Rosa' sumando así una nueva colaboración además de seguir presentando 'El análisis Diario de la Noche' en el access de Telemadrid.
Cabe recordar que Antonio Naranjo ya era rostro de Mediaset pues trabajaba como colaborador tanto en 'En boca de todos' con Nacho Abad como en 'Todo es mentira' con Risto Mejide en Cuatro. Pero hasta ahora no había participado en ningún programa de Telecinco.
Con ello, Antonio Naranjo sigue ampliando su presencia en Mediaset tras dejar Atresmedia pues hasta la temporada pasada también formaba parte del equipo de 'La Roca' y también ha sido colaborador de 'Espejo Público' con Susanna Griso.
