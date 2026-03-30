Buenafuente se va de la lengua al destapar lo que no se ve del programa de Karlos Arguiñano y sus trucos tras las cámaras

La televisión tiene sus propios códigos y algunos secretos que la audiencia no tiene por qué conocer. Sin embargo, a veces, son los propios profesionales los que desmontan algunos trucos. Es lo que ha hecho Andreu Buenafuente en la última entrega de 'Nadie sabe nada' al contar lo que no se ve en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

Todo comenzaba cuando el presentador catalán imitaba a Karlos Arguiñano para responder a una pregunta de un espectador del podcast que conduce junto a Berto Romero en la Cadena SER, y al que regresaba hace unas semanas tras su parón temporal por estrés.

Pablo, un oyente de 'Nadie sabe nada', trasladaba una reflexión sobre lo que le pasa a su abuelo viendo el programa de cocina de Antena 3. Así, el joven revelaba que su abuelo se enfada cada vez que ve el espacio de Karlos Arguiñano porque cree que la comida se queda cruda. "Lo saca del horno cuando solo han pasado diez segundos", comenta el oyente del programa de Buenafuente y Berto. "Claro porque hay un corte, el abuelo lo ve sin considerar la elipsis", aseveraba Romero.

Ha sido entonces cuando Andreu Buenafuente ha querido explicar el "engranaje que tienen montado" en el programa de Karlos Arguiñano. "Es muy sencillito, pero con mucha gente y muchas dinámicas", empezaba avanzando el presentador antes de revelar que hay un cocinero que se encarga de hacer los pasos previos. "Hay un cocinero cocinando lo mismo que va a cocinar Karlos. Yo creo que con esto no desvelo nada", seguía diciendo.

Así, según ha explicado Buenafuente, Karlos Arguiñano se encarga de mostrar cómo se prepara cada receta frente a las cámaras, pero la comida ya está hecha previamente para "acelerar los procesos". "A lo mejor te estás metiendo en un lío", le avisaba su compañero Berto.

"Él dice: 'Vamos a meter esto en el horno 30 minutos'. ¡Pues no puedes parar el rodaje 30 minutos, creo yo! Igual me estoy pasando de listo. Y el otro empieza por la mañana con todas las recetas que se van a hacer", seguía aclarando Buenafuente. "Hay un cocinero cocinando paralelamente a Karlos", incidía sobre los secretos de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

Después, Andreu Buenafuente ha confirmado algo que ya el propio Karlos Arguiñano ha revelado en numerosas ocasiones y es lo que sucede con la comida que se prepara en el programa. "Luego se lo comen los compañeros, el equipo… Muy chulo", concluía el catalán.

Con ello, Andreu Buenafuente ha revelado públicamente cuál es la fórmula que emplea Karlos Arguiñano con su programa de cocina diario desde que empezara a presentar en 1989 en ETB pasando posteriormente a TVE y Telecinco hasta que recaló en Antena 3, donde se mantiene como una de las ofertas que mejor funcionan con un 16.7% de cuota media y 868.000 espectadores el pasado mes de febrero.