Karlos Arguiñano está generando un ruido atronador por este momento en su programa de Atresmedia

Karlos Arguiñano está dando mucho que hablar tras el momento que protagonizó en su programa 'Cocina Abierta', en las mañanas de Antena 3, hace más de un año. El histórico chef vasco se salió del guion durante una de sus elaboraciones y envió un potente mensaje a Netanyahu en plena masacre contra la población gazatí.

"¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora? De Netanyahu. Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter. Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de trece nietos. Mira, mira, Netanyahu. Mira lo que es esto. Por favor, vamos a parar, vamos a parar un poquito eh", apeló el cocinero desde su plataforma en la cadena de Atresmedia frente al genocidio en la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel.

Pues bien, este loable alegato de Karlos Arguiñano hacia el primer ministro israelí se ha rescatado ahora por las actuales circunstancias y se ha convertido en viral con cientos de miles de visualizaciones e infinidad de interacciones y compartidos.

Y es que, aunque estas palabras las pronunció en el año 2024, lo cierto es que ahora cobran mucho sentido nuevamente por la guerra en Irán y la ofensiva del Estado hebreo contra el Líbano para anexionarse el 10% del sur del país y provocar un cambio de fronteras dentro de su afán expansionista.

"Se merece una condecoración al mérito civil solo por su mensaje a Netanyahu mientras cocinaba unas alubias", ha escrito @irenevg3, la usuaria que ha recuperado ese sonado fragmento de Karlos Arguiñano y que ha propiciado su enorme viralización en las últimas horas.

se merece una condecoración al mérito civil solo por su mensaje a netanyahu mientras cocinaba unas alubiaspic.twitter.com/I2ToesO6iS https://t.co/ehgZ5IxZro — Irene (@irenevg3) March 24, 2026

"Imagina no querer a una persona que mientras cocina condena a Netanyahu" o "cuánto bien ha hecho Karlos Arguiñano en la cocina. Me podéis decir lo que sea, pero todos sus platos son fáciles y apetecibles. Siempre con buen humor, queriendo poner paz en un mundo de locos. Cocina de colores" son algunas de las miles de reacciones en redes.

imagina no querer a una persona que mientras cocina condena a Netanyahu pic.twitter.com/CTfgMSv8Ov https://t.co/tJ4VikqPc4 — ☂️ (@oleemequivocao) March 24, 2026